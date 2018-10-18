史瓦帝尼經濟合作協定案 藍委：單方讓利哪叫經濟合作？

2018年10月18日 13:19 中時 季節

立法院外交國防委員會、經濟委員會，於18日上午審議我國與非洲友邦史瓦帝尼之經濟合作協定案，儘管最終處理完畢，送交院會了，但過程中遭立委質疑政府，質疑只有我方單邊讓利給史國降稅，哪叫合作。此外國民黨立委更大力抨擊政府宣告未來將用已開發國家身分在世界貿易組織中談判，將對國內產業造成嚴重衝擊。

對與史瓦帝尼之經濟合作協定，民進黨立委蔡適應指出，這是我們單方面對史國降稅，雖然目的是為了維持雙邊關係，然而雙方貿易額正在逐年下降，如果明年總貿易額還是下降怎麼辦？表示這樣做沒有用，如果一天到晚邀請史國國王來，但該國民間感受不到，那邦交會維持得很辛苦。

國民黨立委呂玉玲則說，經濟合作協定應該要互惠，但只有看到我們單方給史國降稅，這樣名稱就不該叫經濟合作，該叫對史國優惠，希望政府不要單方面給史國優惠，如果要打入非洲市場，應考量台商需要甚麼幫助。

另外被問到蔡英文總統先前提出的「非洲計畫」時，外交部長常務次長劉德立表示，非洲計畫主要希望台商能到非洲投資。對此民進黨立委黃偉哲質疑，政府不是希望台商鮭魚返鄉投資嗎？劉德立說，鮭魚返鄉乃至於可以的話去友邦投資 ，都是政府的目標。黃偉哲說，在商言商 ，看重的有兩點，政治風險少與關稅優惠。劉德立說這些都有。黃偉哲質疑，表示與史國的經濟合作，只有我方降稅，對方沒給我們。劉德立回稱它們那邊生活安全、政治安定，工資便宜。

對於經濟部宣告將用已開發國家身分對外談判，國民黨立委李彥秀表示，此事對農業衝擊很大，對傳統產業衝擊比當初的服貿還大，農委會沒意見嗎？立法院一次公聽會也沒有討論過，甚至立委還是從媒體上看到才得知的。她還指出大陸、南韓、新加坡、巴西都主張用開發中國家身份談判，我們的產業準備好了嗎？

然而王美花回稱，此事影響沒有很大，而且之前我方加入世界貿易組織時，已承諾不要求享有開發中國家的貿易保護。她還表示，經濟部此番宣告，是針對未來的談判，如今現在享有的權利義務沒有影響變動。

(中時 )