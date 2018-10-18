綠委控韓國瑜假新聞 NCC：引用消息不查證 列評鑑換照參考

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2018陷苦戰，綠營紛紛將不利選情的訊息都打成假新聞。對此，綠委蔡易餘今質詢NCC副主委翁柏宗時，當場點名國民黨高雄市長候選人韓國瑜做了一個新聞，指稱粉絲團遭關站，結果媒體跟著韓國瑜一起嫁禍給民進黨，「這是不可以報的新聞！」呼籲NCC將媒體公會的自律機制列為審核、換照的評分標準。

對此，翁柏宗證實，NCC近期已邀請電視協會與衛星公會，對自律工會必須訂定更嚴謹的規範，要求媒體透過公會訂定自律規範，在引用消息時必須進行事實查證，否則未來會列入評鑑換照的參考。

「媒體帶頭做假新聞都不用管？」蔡易於今天在立院財政委員會質詢時，針對NCC是否應介入管制媒體報導內容提出質詢。他說，最近韓國瑜做了一個新聞，指臉書粉絲團在民進黨壓迫下關站，「這件事情如果有查證也不能報導」，因為這是韓國瑜自己關閉的，卻是要嫁禍給民進黨，「這是不可以報的新聞，這就是典型的假新聞」。

蔡易餘說，他在立院交通委員會就曾提過，NCC到目前為止，沒有對任何媒體紀律委員會有過任何處理，為什麼？NCC副主委翁柏宗說，不是沒有，今年度已經有一間媒體因為做了這樣的報導，所以後來該媒體有針對主管進行處分。

翁柏宗更透露，最近NCC已邀請電視協會與衛星公會，對自律工會要訂出更嚴謹的規範，尤其是在引用網路媒體訊息更應如此。

蔡易餘追問，那麼媒體公會的自律機制，是否會作為NCC未來審核或者換照時的評分標準？

翁柏宗回應，「這應該」，廣電媒體要成為民眾信賴的媒體，NCC會要求透過公會訂定媒體自律規範，播新聞在引用消息或訊息時要進行事實查證，不然會列入評鑑換照的參考。

(中時 )

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