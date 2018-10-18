NBA》狀元對決探花！艾頓領軍太陽狂電獨行俠

2018年10月18日 13:24 中時電子報 黃及人

太陽中鋒艾頓(右)充分展現狀元該有身價。(美聯社)

18日在太陽主場開幕戰，上演今年選秀狀元艾頓遭遇選秀探花東契奇的精彩戲碼，結果艾頓表現徹底壓過東契奇，太陽更展現今年夏天補強後的優異戰力，最後以121比100輕鬆擊潰獨行俠，看來太陽有望成為新球季西區黑馬之一。

艾頓充分展現他在禁區的攻守兩端破壞力，先發打了36分鐘，投11中8，貢獻18分、10籃板及6助攻，全場更沒任何失誤，反觀東契奇先發上場32分鐘，投16中5，含三分球5投0中，拿10分、8籃板及4助攻，另有4失誤。

不過這個狀元對決探花的戲碼焦點，卻被傷癒復出的太陽射手戴文布克搶走，因為布克再次展現驚人得分爆發力，只打33分鐘，就有35分、7助攻與4籃板進帳，阿里查也替太陽攻下21分，賈許傑克生18分，華倫17分。

太陽今年夏天補強動作積極，除了利用狀元籤選來艾頓，更從火箭挖來阿里查、萊恩安德生兩名老將坐鎮，甚至在新球季開打前1天，確定簽下「板凳暴徒」克勞佛，新球季或有機會挑戰闖進季後賽機會，畢竟西區競爭太火熱了。

至於也想重振雄風的獨行俠，18日以麥修斯15分最高，好不容易從快艇挖來的主力中鋒狄安卓喬丹，也有11分、12籃板，不過招牌球星諾維茲基仍因膝蓋痠痛傷勢，無奈在新球季開幕戰缺席，接下來就等他回歸提升獨行俠士氣了。

(中時電子報)