MLB》太空人2分炮遭沒收 紅襪美聯冠軍賽聽牌

2018年10月18日 13:33 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

美聯冠軍系列賽18日進行第4戰，太空人艾爾圖維(Jose Altuve)1局下的2分炮因爭議判決而消失，整場比賽都與紅襪不斷纏鬥後，仍以6比8敗下陣來。紅襪收下此勝後在系列賽取得3比1聽牌優勢。

一開賽紅襪首位打者貝茲(Mookie Betts)就挨觸身球，1出局後太空人先發投手莫頓(Charlie Morton)又出現四壞保送，緊接著又出現暴投，隨後遭狄弗斯(Rafael Devers)擊出安打，紅襪取得2比0領先。

1局下太空人原有機會扳平比數，艾爾圖維(Jose Altuve)在壘上有人時擊出深遠飛球，紅襪右外野手貝茲跳起將手套伸進觀眾席，但他沒接到球，球隨後彈回場內，裁判檢視電視重播後，認定為觀眾妨礙守備，2分炮遭沒收，比數仍為0比2。

太空人沒有氣餒，2局下無人出局時就靠著瑞迪克(Josh Reddick)、柯瑞亞(Carlos Correa)2支安打追回1分，而隨後紅襪打線也再有發揮，貝寧坦迪(Andrew Benintendi) 、波格茲(Xander Bogaerts)2支長打助隊再添分數，比數來到3比1。

太空人史普林格(George Springer)3局下轟出陽春炮，此後雙方攻勢你來我往，5局結束太空人以5比4領先。6局上小布萊德利（Jackie Bradley Jr.）轟出2分炮，紅襪以6比5超前比數。

7局上太空人換上第2任中繼投手普瑞斯利(Ryan Pressly)，他解決首位打者後，挨了1安打，又投出2保送形成滿壘，太空人再換投麥卡勒斯(Lance McCullers Jr.)，面對首打席雖投出四壞保送讓對手擠回1分，但隨後踩住煞車，紅襪領先來到7比5。

接下來的戰局雙方都再有分數進帳，9局下落後2分的太空人獲得3保送形成滿壘，不過布瑞格曼（Alex Bregman）擊出小飛球遭接殺，成為這場比賽最後一個出局數，終場以6比8吞下美聯冠軍系列賽第3敗。

(中時電子報)