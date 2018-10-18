民進黨與喜樂島拚場 新勇哥物語：這不是我們要的

2018年10月18日 13:37 中時 曾薏蘋

喜樂島聯盟在台北舉行「反併吞正名公投」活動，民進黨禁止黨公職參與，但也將在高雄舉辦另一場「反併吞、護台灣」活動。前總統陳水扁今在「新勇哥物語」表示，「沒有全民公投的反併吞，親像無魂有體的稻草人，這不是我們要的！」

內容還號召，1020台北凱道見！十萬人不能少您一個人！

內容表示，喜樂島1020全民公投反併吞運動，站在歷史正確的一方，也是台灣社會的主流價值，不只主導議題，引領風騷，更能鼓動風潮，創造時勢。

「新勇哥物語-262」內容全文

—今嘛毋拼等何時！？1020台北凱道見！十萬人不能少您一個人！

勇弟：有一首阿扁在鬼地方寫的歌《今嘛毋拼等何時》，由王明哲老師譜曲，收錄在《獄中之歌》。

外來政權來統治 先烈先賢都犧牲

追求民主愛自由 要求人權討主權

外來統治是暫時 獨立建國正當時

面對困難莫失志 獨立建國愛堅持

(獨立建國靠家己 今嘛毋拚等何時)

今嘛毋拚等何時

勇哥：近日跟幾位來自日本的友台人士，與回國參加喜樂島1020「全民公投反併吞」大遊行的FAPA朋友聊敘。

其中一位日本司法書士 伊藤英樹對台灣非常友好，他提出「台灣不但在事實上，而且是法律上的主權獨立國家。為了喚醒台灣人自我認同的緊急言」。就像2020東京奧運台灣正名運動，也是日本人先發起推動的。而FAPA領導幹部對喜樂島訴求獨立公投則有些擔心，深怕公投過不了關被國際社會恥笑！

小勇：日本政府將「交流協會」冠上「日本台灣」交流協會，不是台灣政府主動去爭取正名的。東奧台灣正名原始發起人也是日本人，都比台灣人還要台灣人！德不孤必有鄰。目前美國川普總統、日本安倍首相對台灣的友好善待都是空前的。但機不可失，今嘛毋拼等何時？

勇弟：任何運動或政治訴求都不可能一蹴可幾。凡走過必留下痕跡，每次的付出與努力都在為接下來的成功做累積。在民主改革的路上，找不到失敗。在獨立建國的路上，看不到放棄。1020不是最後的決戰點，這是一條漫漫的台灣國家路，只要勇往直前，終會實現夢想！

勇哥：喜樂島1020全民公投反併吞運動，站在歷史正確的一方，也是台灣社會的主流價值，不只主導議題，引領風騷，更能鼓動風潮，創造時勢。如果參加民進黨主辦的高雄場，為了南北呼應，北有全民公投，南能說沒有嗎？沒有全民公投的反併吞，親像無魂有體的稻草人，這不是我們要的！

小勇：今嘛毋拼等何時！？1020台北凱道見！十萬人不能少您ㄧ個人！

(中時 )