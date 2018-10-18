2018年10月18日 13:50 中時 葉書宏

新北》蘇貞昌自認民調超過朱 侯友宜反酸：他比得開心就好

國民黨新北市長參選人侯友宜今（18日）上午10時許，由立委林德福、陳鴻源、連斐璠陪同前往永和區民治市場拜票。（葉書宏攝）

國民黨新北市長參選人侯友宜今（18日）上午10時許，由立委林德福、陳鴻源、連斐璠陪同前往永和區民治市場拜票。（葉書宏攝）

國民黨新北市長參選人侯友宜今（18日）上午10時許，由立委林德福、陳鴻源、連斐璠陪同前往永和區民治市場拜票。（葉書宏攝）

國民黨新北市長參選人侯友宜今（18日）上午10時許，由立委林德福、陳鴻源、連斐璠陪同前往永和區民治市場拜票。（葉書宏攝）

國民黨新北市長參選人侯友宜今（18日）上午10時許，由立委林德福、陳鴻源、連斐璠陪同前往永和區民治市場拜票。（葉書宏攝）

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（18日）上午表示，「我沒當縣長已經13年，但是從歷次各家民調，都遠遠超過現任市長（朱立倫），更不要講副市長（侯友宜）。」對此，國民黨新北市長參選人侯友宜回應，「哎，我在選舉耶！」反酸蘇「他自己比得開心就好。」

侯友宜今（18日）上午10時許，由立委林德福、陳鴻源、連斐璠陪同前往永和區民治市場拜票，在地里長們熱情送上菜頭和包子、肉粽，預祝順利當選。

蘇貞昌推出競選廣告邀請行政院長賴清德入鏡，綠營派出「大咖」力挺，侯友宜說，從參選第一天開始到現在，民進黨不是都是重兵嗎？侯還補充「賴院長是老縣長的大咖，我的大咖是現在站在我旁邊的這些市民！」市民才是他的大咖，相信市民支持的力量最重要。

關於蘇質疑侯不幫老人家裝假牙等評論，侯友宜回應，包括世界衛生組織和進步的國家都說過，「顧牙齒比換牙齒更重要，真的比假的更重要！」，所以應該往這個方向在做，新北市這幾年都是往這個方向，而且效果非常好。

侯友宜表示，這幾年來他做很多關心長輩的政策，以前老縣長沒做過的，像托老、共餐、銀髮俱樂部等等，「新北市永遠把長輩放在心中最重要的一塊。」。

至於老縣長自豪他不當縣長13年了，但民調猶勝過朱立倫市長，侯友宜嘆了一口氣，無奈地說，現在就是他在選舉，蘇和朱市長在比，「他自己比得開心就好！」侯也補充自己在新北市7年多來，和市府團隊作夥打拚，他相信現在的進行式，絕對了解更多。

(中時 )