中國地理學大會青年論文獎 景文碩士生趙柏哲獲得

景文科大碩士生趙柏哲（左起5）參加中國地理學會大會開幕式。（景文科大提供）

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景文科大觀光與餐旅管理研究所二年級生趙柏哲。（景文科大提供）

中國地理學大會（China Conference on Geography，英文簡稱CCG）為國際地理領域最具權威的年度盛會，獲獎率低於1.6％，來自台灣的景文科技大學碩士生趙柏哲，獲頒青年優秀論文獎，展現台灣青年在餐旅管理領域的研究能量。

中國地理學大會於8月30日頒發獎項，本次大會計有海內外4000多人參加，發表論文1500餘篇，研討分會場61場舉行，並設有大會青年優秀論文獎20篇。

景文科大觀光與餐旅管理研究所二年級生趙柏哲，獲頒青年優秀論文獎；他表示，這次競爭壓力，來自於北京大學30篇論文、北京清華大學3篇論文、中國科學院211篇論文，以及其他大陸頂尖高校學人，能夠同台競技脫穎而出，勇奪大會青年優秀論文獎，備受大會尊崇與肯定，也展現景文科大旅遊管理系學術研究實力不容小闕，於有榮焉。

景文科大旅遊系指導老師莫浩帆表示，本次大會是中國地理學會歷史上規模最大、參與者層次最高、分會場選題最為廣泛、學術影響力最強的學術年會，能夠獲得此殊榮，是師生努力的成果，景文科大旅遊系，不僅連續榮獲餐旅企業最愛的第二名，在觀光地理學術發展領域，更是領先全國。

中國地理學會在2001年成立，並先後在上海、北京、武漢、廣州、蘭州、南京、長春、烏魯木齊、開封和鄭州、成都等十多個城市成功地舉辦了14次中國地理學會綜合學術年會。2018年中國地理學大會在西安隆重召開，大會由中國地理學會、陝西師範大學共同主辦，吸引來自英國、美國、南非、日本、印度、尼泊爾、臺灣、香港和澳門的地理學人齊聚古城，圍繞「新時代地理學的發展」，分享新發現、交流新思想、探討新問題、共繪新時代地理學發展的新藍圖。

(旺報 )

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