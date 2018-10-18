《台北歌手》導演怒嗆壓榨 客委會主委李永得：不厚道

2018年10月18日 13:52 中時 李宜秦

客家電視台戲劇《台北歌手》在今年的第53屆電視金鐘獎入圍11項、奪下5項大獎，是今年最大贏家，導演樓一安上台領獎時，砲轟客委會「壓榨影視圈的幕後藏鏡人」，他表示電視台經費長期不足，只夠做一檔戲劇。客委會主委李永得今在立院答詢時表示，作為一個文化人，應該要厚道一點。

立法院內政委員會今審查「財團法人客家公共傳播基金會設置條例」草案，邀李永得列席報告並備詢。多位立委包括趙正宇、吳志揚、洪宗熠、張宏陸都十分關心樓一安開嗆一事，要求李永得給予回應。

李永得前日就曾針對樓一安的指控表示「不以為然」，他說第一時間聽到時，真的覺得莫名其妙，且「無法接受」。李永得解釋，客委會是將經費交由客家電視台處理，過程中不會予以干涉，因此由誰製作節目、經費編列狀況等，都不會知道或介入處理。

李永得表示，台北歌手一集給予的經費為169萬，共12集，總金額約2600萬。他強調雙方簽約時，都有事先名獎金額多少，若有異議可提出對策討論解決，若因經費不足就指控政府壓榨，「這種心態不對」。

李永得認為，該節目得獎代表專業獲得肯定，對客家電視台也是榮耀，但樓一安這些指控對客委會傷害很大，接拍客家節目卻還一點感恩都沒有，令他無法接受。

(中時 )