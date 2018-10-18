民調：逾六成民眾 反對處罰申領大陸居住證者

2018年10月18日 13:53 旺報 潘維庭

官民民調不同調？近期大陸因公布港澳台居民居住證政策，引發執政黨研擬一連串反制措施，陸委會更稱依內部民調顯示，有七成五以上的台灣民眾贊成限縮被選舉權。但據台灣競爭力論壇18日最新民調顯示，58.1%的民眾支持申辦台灣居民居住證；63.3%反對處罰申領居住證者。論壇執行長謝明輝稱，這種「打自己人出氣」的作法，根本與民心相背，不是負責任政府該有的表現。

該論壇18日公布「2018下半年度國族認同調查結果記者會」，在支不支持台灣人申領居住證意見上，15.2%非常支持、42.9%還算支持、12.9%不太支持、5.7%非常不支持、23.4%無意見或拒答。

不支持申領居住證者原因中（可複選），有29.3%認為是統戰陰謀、14%認為影響國安；11.5%認為應採國與國方式為之，9.8%認為只能選一邊，6.8%認為對申請者不利，3.4%其它，28.5%無意見或拒答。

在「是否贊成處罰申領居住證者」，7.6%非常贊成、11.9%還算贊成、37.2%不太贊成、26.1%非常不贊成，17.2%無意見或拒答。

新加坡李光耀公共政策學院訪問教授李允傑指出，逾六成民眾不贊成政府訂定處罰規則，這個主流民意，應給陸委會及兩岸政策制定者一個「明確的訊號」，對台商台生，只是求一個方便，決策者實在沒有必要搞得風聲鶴唳，如臨大敵。

謝明輝指出，居住證是多少人奔走二、三十年，為台商台生爭取的福利，大陸已經考慮很久，以前大陸本身戶籍分為城市和農村，初期連兩者都要分開，因為城市無法負擔農村居民的福利，大陸國力逐漸發展之後，到去年才開放農村居民到城市居住，連帶把港澳台居民納入，台灣政府不應該對這些申領民眾進行懲處。

該民調由艾普羅民意調查公司執行，採電腦輔助電話調查訪問，全國22縣市年滿20歲以上的成年人，調查時間為本月11、12日，以分層隨機抽樣抽取電話號碼，有效樣本1085份，在95%信心水準下，抽樣誤差約為正負3.0%。

(旺報 )