日本豐田東高等學校與新竹市光復高中進行半日交流

2018年10月18日 13:53 中時 陳育賢

光復學生教導日本學生藝術美甲手繪創作體驗。（陳育賢攝）

日本愛知縣立豐田東高等學校2017年首次來台參訪，與新竹市光復高中進行半日交流，留下了深刻的印象，今年師生一行253人再次來台，18日由校長桑田厚司親自帶團參訪光復高中，雙方師生也進行了多項交流。

豐田東學生今天也特別表演了日本傳統舞蹈及合唱，並邀請光復學生到舞台中央一起合跳，現場相當熱鬧。光復則派出4大舞蹈社團包括榮獲2018年全國菁英盃啦啦隊錦標賽高中組第1名的爵士雙人舞、新竹市校際街舞大賽連續兩年冠軍的爵士舞社、桃竹苗街舞大賽第1名的嘻哈舞社、以及曾獲代表台灣參加日本青年奧運街舞大賽的地板舞社團員張晨凱同學，精湛的演出驚艷全場，都讓日本師生讚嘆聲不斷。

光復除了安排普通科學生以流利的英語介紹台灣美食、童玩、天燈及傳統藝術等文化體驗外，另外安排日本學生分組至各科進行實作課程體驗，體驗課程當中各科也安排了學伴採1對1的方式在旁指導，學伴中夾雜著中、英、日3種語言和日本學生互動，充分展現出台灣高中生的國際社交能力及跨國界的融合力。

另，光復設計科課程以台灣美食圖像製作成創意文創商品，有珍珠奶茶、小籠包的手繪Q版胸章，充滿可愛氣息讓日本學生愛不釋手。資料處理科的鑰匙圈設計製作體驗，讓日本學生自行設計喜愛的圖案，將實用的作品帶回去做紀念。

電子資訊科則分享機器人教學成果，展現樂高（LEGO）機器人、八軸機器人、Dash機器人及拾球機器人，讓日本學生實際學習各種機器人的操控。汽車科讓日本學生親自練習更換機油及瀘清器基本保養，讓日本學生了解汽車機械維護的概念。

觀光餐飲科在飲調專業教室讓學生嘗試蝶豆花特調飲及珍珠奶茶的製作，蝶豆花漸層變化的豐富色彩以及親手搖製台灣人氣飲品珍珠奶茶，都讓初次體驗製作的日本學生驚呼連連，完成的作品裝入外帶飲料瓶帶走的安排，也讓日本學生感受台灣手搖飲料的便利性。

幼保科以台灣傳統的童玩竹蟬製作以及幼兒律動，和日本學生互動交流。幼保科的學生為了歡迎豐田東高校的學生特別穿上故事圍裙，布置各類型的手套偶、光影偶、教具及造形汽球，讓日本學生體驗幼保科豐富的課程內容。

時尚科推出指甲彩繪體驗，透過學生1對1的指導及互動，以簡單的圓點、水滴花及亮鑽進行甲片彩繪設計，讓日本學生能體驗到藝術美甲結合手繪創意的樂趣。

應用外語科則以新竹小吃導覽為主軸，帶領日本學生認識新竹美食，透過英文介紹新竹的摃丸、水蒸蛋糕、竹塹餅等，讓日本學生對於17日交流學校的所在城市能多一些瞭解。

光復校長黃敦煌指出，學校國際交流已邁入第14年，光復希望營造國際化的教育環境，讓學生在高中3年能有機會接觸外國學生，進而和國際接軌，這學期普通科就有1位來自德國的交換生ERDMANN HELENE，她預計在光復學習1年，11月9日也會和光復學生一起參加日本電子專門學校來台舉辦的動漫體驗課程，11月11日光復學生也將赴日本姊妹校芳泉中學進行交流。

(中時 )