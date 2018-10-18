三菱哥飆髒話逼車Gogoro 罰單曝光網友笑歪

2018年10月18日 14:02 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導

警方裁罰單曝光，三菱哥被開罰危險駕駛。(圖/翻攝自爆廢公社)

被逼車騎士將行車紀錄器影片PO上YouTube。(截圖/翻攝自爆廢公社)

一名Gogoro騎士11號行經高雄鼓山區鼓山三路時，遭後方一台三菱自小客車狂按喇叭，駕駛並逼車、搖下車窗怒斥騎士：「機車道底家」，騎士回答：「這裡又沒禁行機車」，駕駛竟飆罵三字經「X你婆咧，叫警察看是你對還是我對」，隨後揚長而去。

警方裁罰出爐，騎士po出罰單後網友笑歪，原來三菱哥根本沒有駕照，因此被警方開了無照罰單。Gogoro騎士當時檢舉三菱自小客車駕駛未繫安全帶、逼車、右側超車、任意跨越兩條車道行駛、危險駕駛和轉彎未使用方向燈等六項違規，Gogoro騎士並將行車紀錄器影片PO上YouTube。

有網友將罰單轉po臉書《爆廢公社》，發文「日前高雄市鼓山區逼車，三菱中分哥“機車道底加”逼車！警方意外發現，這名中分哥根本沒有汽車駕照，對中分哥開出無照駕駛、危險駕駛2罰單共3萬」。

罰單出爐讓三菱哥被狠打臉，網友看了紛紛喊療癒，留言「笑死」、「北七底加」、「超療愈的啦」、「原來是三寶阿」、「低調還是比較好」、「只要開了車，無照也能大小聲」。

(中時電子報)