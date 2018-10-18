新北首辦危機管理網國際年會 9國10城市盛大參與

2018年10月18日 14:03 中時電子報 吳家詮

「2018危機管理網國際年會」今天上午在新北市板橋凱薩大飯店2樓會議廳舉行。開幕典禮由市長朱立倫主持，並邀請行政院政務委員唐鳳針對防救災系統資訊整合議題進行專題演講。新北市政府消防局局長黃德清以「從務實、整合到前瞻-新北市災害防救業務」為題分享新北市災害防救經驗。

朱立倫說，他山之石，可以攻錯，藉由舉辦本次危機管理網國際年會，除了讓新北市與會員城市夥伴關係更加緊密，同時透過與各會員城市進行災害防救相關經驗交流與分享，更加了解各國災害防救運作機制，期能從中學習更完善應變機制、強化建全新北市之防災體系，並拓展新北市在推動與實踐災害防救之視野。

鑑於全球面臨的災害類型趨於複雜，如近年全球氣候變遷，極端氣候發生頻率隨之增高，防救災工作挑戰性與日俱增，不斷考驗著世界各地政府單位災害預防及應變能量。為強化跨國間之防災交流、共同提升實務運作效益，日本東京都廳於2003年創設危機管理網，經持續擴展與成長，目前已有14個國家、15個會員城市參與。

新北市積極爭取「2018危機管理網國際年會」主辦權，和參與城市東京、新加坡、首爾、雅加達、吉隆坡、馬尼拉、烏蘭巴托、台北市、布魯塞爾等共9國、10個城市，共同針對災害防救策略、災害風險管理、科技化災害管理應用等相關議題進行研討及實務經驗分享，最後本次大會在新北市將2019年主辦權交棒給馬尼拉之下，圓滿落幕。

(中時電子報)