美USCC報告：陸在拉美地區靠投資換取支持 連帶孤立台灣

2018年10月18日 14:39 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

據美國之音（VOA）中文網18日報導，美國國會委任的「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）17日發布報告，闡述大陸近年在拉丁美洲及加勒比海地區所進行的投資與發展現況。報告特別提到，大陸兩大電訊業巨頭華為和中興引領了拉美地區的通訊市場和建設項目，引發美國擔憂。報告並列舉了大陸在拉美地區的四大目標，其中，在利用其投資以獲取拉美國家對大陸外交政策支持的部分，報告提到，在8年的「休兵」後，大陸再次重啟在拉美地區孤立台灣的外交努力。

USCC這份長達65頁的報告，在與基礎建設項目有關的內容指出，華為和中興負責或參與建造了拉美地區24個國家的電訊網絡系統。華為與大部分拉美國家的主要電訊運營商都有進行合作，並贏得至少23個國家的合約得以支援或建造當地的電訊網絡。

大陸野心勃勃的在拉美電訊產業投入大筆資金，等同於拉美地區將至關重要的電訊產業的脊樑交到大陸網絡手上，美國政府擔憂這將帶來潛在的安全風險。報告引述拉美地區安全問題專家艾文.艾利斯（Evan Ellis）的話重申，「中國在通訊領域的存在與日俱增，雖然本質是商業通訊領域，但這將意味著數據和信息流通未來都將通過，甚至依賴中國所提供的基礎設施。」

此外，報告還提到在2000年至2018年間，大陸企業參與了拉美地區多達91個大型基礎建設項目，包括28座發電項目、15個港口、7條主要高速公路、7條主要鐵路運輸、6座煉油廠和天然氣管線、3座機場、5座大型運動場、2條輸電線路，以及其他17個基礎建設項目。上述項目中有42個項目已完工，29個在建設中，5個處於延宕狀態，還有7個被取消。無論在提供資金或技術服務上，大陸在拉美地區的基礎建設項目都扮演了舉足輕重角色。

美國之音指出，大陸在有33個國家的拉美地區花大錢進行各項投資已非一朝一夕，不過引起美國密切關注的是大陸近10年來不斷迅速深化在拉美地區的經濟、外交和軍事關係，目前大陸已經是拉美地區最大的債權國家，也是這個地區第二大貿易夥伴，僅次於美國。

USCC報告列舉了大陸在拉美地區的四大目標，包括確保大陸取得拉美地區豐富的天然資源和消費市場；獲得拉美地區國家對大陸外交政策的支持；塑造拉美國家對大陸的印象和看法；以及增加大陸在拉美地區的地緣政治影響力。

其中，在利用其投資以獲取拉美國家對大陸外交政策支持的部分，報告提到，在8年的「休兵」後，大陸再次重啟在拉美地區孤立台灣的外交努力。在台灣僅存的17個邦交國中，拉美地區國家占了9個。自民進黨2016年上台執政後，巴拿馬在2017年6月宣布與台灣斷交，並與大陸建交，隨後在今年4月和8月，多明尼加共和國及薩爾瓦多也相繼與台灣斷交轉而與大陸建交。

美國副總統彭斯本月4日在華府智庫發表對大陸政策演說時也談到，大陸正利用其「債務外交」來擴大其影響力。大陸透過提供數千億美元的基礎建設貸款來作為影響這些國家的政策方向。彭斯在演說中說，「自去年以來，中國共產黨已說服三個拉丁美洲國家與台灣斷交，轉而承認北京。這些行動威脅到台灣海峽的穩定，美國對此予以譴責。儘管我們政府將遵守三個聯合公報和《台灣關係法》所反映的一個中國政策，美國始終相信，台灣對民主的擁抱為所有華人展示了一條更好的道路。」

美國仍在各項領域中與拉美國家最為緊密，但由於拉美國家所處的地理位置、密切的貿易往來，以及重大的安全與戰略意義，USCC報告提醒美國政府必須繼續強化與該地區的合作，包括文化、政治、經濟和軍事層面。

(中時 )