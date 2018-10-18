桃園市新增2線市區公車到新北

2018年10月18日 14:31 中時 葉臻

桃園市交通局今年新增602「桃園大有路－捷運迴龍站」、603「國立體育大學－捷運丹鳳站」2班公車，29日起營運，將串聯桃園至新北市的交通網，民眾只要持桃園市民卡搭乘市區公車，還可享搭一趟送一趟優惠。

桃園市長鄭文燦18日參加通車前宣傳活動，鄭文燦表示，近年通勤族增加，現在雖已有代號BR及601的桃園捷運棕線先導公車，但仍加開602、603兩班公車串連桃園、新莊一帶，增加公車服務效能。

桃園市交通局長劉慶豐表示，602及603市區公車將由三重客運營運，602「桃園大有路－捷運迴龍站」由桃園區大有路發車，行經大興路、大業路至龜山區長壽路、萬壽路，再到新北市新莊區中正路、新北大道七段、泰山區明志路三段，行經機場捷運泰山貴和站，抵達捷運迴龍站。

營運時間自上午5點半至晚上10點，平日尖峰10至20分鐘一班，平日離峰20至40分鐘一班，例假日30至60分鐘一班，收費方式採里程計費，全面使用低地板大客車營運。

603「國立體育大學－捷運丹鳳站」則是由龜山區國立體育大學發車，經體大一路、文化一路、文青路、文青一路、文青二路、文桃路至新北市新莊區壽山路、新北大道七段、明志路三段、中正路、貴鳳街，行經機場捷運泰山貴和站，抵達捷運丹鳳站。

營運時間自上午6點至晚上11點，平日尖峰20分鐘一班，平日離峰20至40分鐘一班，例假日20至40分鐘一班，收費方式採里程計費，全程全票票價18元，全面使用中型巴士營運。

鄭文燦表示，602路線沿途行經會稽國中、大業路郵局、新光三越、北區國稅局、桃園榮民醫院、桃園高中、龍華科技大學、丹鳳國小、捷運泰山貴和站、捷運迴龍站等地，603路線則行經國立體育大學、A7合宜住宅、捷運泰山貴和站、捷運丹鳳站，讓民眾直達、轉乘都方便。

劉慶豐表示，交通局近年新闢多條公車路線至新北市境內之捷運站，讓民眾可以快速地透過公車、捷運至雙北地區上班上學及購物，另外桃園市民持桃園市民卡搭乘市區公車可享搭一趟送一趟優惠，呼籲大家多多利用大眾運輸工具。

(中時 )