ITF台北國際旅展11／23開鑼 75折早鳥票本月22日開賣

2018年10月18日 14:26 工商 姚舜

全國規模最大的「ITF台北國際旅展」將於11月23日至26日南港展覽館展出，主辦單位台灣觀光協會今(10/18)日宣告將打造「旅遊嘉年華」盛會，並公布下週一早鳥票開賣，10月22、23日推出限時限量僅此2天的75折早鳥票優惠，觀展民眾可把握機會購優惠票。

ITF台北國際旅展自1987年於松山機場展覽館開辦以來，每年的參展單位及參觀人數逐年提升，規模不斷成長，去年更創36萬人觀展佳績，現已是全亞洲參觀人數最多、全台最大型的展銷合一旅遊展覽！近年來因空間不足，許多業者想參加或擴大攤位都一位難求，今年特地將展覽搬到台北南港展覽館擴大辦理，不僅讓參展單位能有更大的攤位創造體驗，亦提供民眾更舒適的觀展空間，規劃兼具知性、好康與多元豐富的旅展。

台灣觀光協會表示，ITF首度移師南港展覽館，象徵台北國際旅展邁向指標性的新階段，特別重新設計標準字賦予ITF台北國際旅展全新定義，展現ITF活潑風格，也同時保有旅展的溫度與專業。主視覺則以搶眼的大寫英文字TRAVEL呼應旅展，並以機艙窗戶為背景，意謂著ITF將帶著大家前往下一段旅程、從不同的窗戶看見多樣的世界風景，整體視覺透過強烈色彩呈現旅程的繽紛，呼應「旅遊嘉年華」的主題。

ITF在正式起跑前，便已陸續推出相關活動，今年ITF首度與旅人誌合作辦理「按下旅行的快門 Instagram 旅遊攝影大賽」，競賽以台灣旅遊為主題，分為自然景觀與人文生活兩組，冠軍可贏得國際航線不限航點來回機票一張，還有機票、住宿券等豐富大獎，得獎作品將於ITF現場展出，徵件日期從即日起至11月5日，邀請大家一起按下旅行的快門，看見台灣的美好。

本屆 ITF台北國際旅展更邀請民眾一同做公益，只要捐發票或捐血，主辦單位即回饋門票給您！於ITF現場捐贈20張11月份發票，將可兌換ITF門票一張，所有的捐贈發票將全數捐給伊甸基金會及向上社會福利基金會。

此外，ITF也與台北捐血中心合作，展前10天(11/13-11/22)於大安路忠孝號捐血車與復興北路長春捐血室捐血即可兌換門票，捐血車也將於ITF展期間11月23、24日進駐2日，民眾亦可於現場捐血換門票。

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