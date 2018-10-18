嫌美F-16太貴 菲最可能買瑞典獅鷲戰機

2018年10月18日 14:27 中時電子報 楊幼蘭

瑞典「獅鷲」戰機

菲律賓國防部經過仔細研究後，證實紳寶集團（Saab AB）的「獅鷲」（Gripen）戰機目前正處於贏得合約的最有利地位。

據《詹氏防務周刊》（Janes Defence Weekly）與《全球飛行》（FlightGlobal）網18日報導，菲國防長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）15日告訴國家通訊社「菲律賓新聞社」（PNA），經過徹底研究後，馬尼拉「最可能」買瑞典「獅鷲」戰機，以支持菲律賓空軍的多功能戰機專案。

羅倫沙納說，就採購和維修價格而言，「獅鷲」是最便宜的一款戰機。此外，他還表示，雖然洛克希德馬丁（Lockheed Martin）提議要馬尼拉採購美國F-16戰機，但是「太貴了！」

而就在不久前，紳寶才大力在馬尼拉防務展中宣傳「獅鷲」C/D戰機。然而，報導中並未詳述菲律賓想買幾架「獅鷲」。

2014年馬尼拉以4.2億美元（130億台幣）向韓國航空宇宙產業（Korea Aerospace Industries）採購了12架FA-50入門戰機，如今都已交機。

從2015年起，菲國空軍駕駛FA-50，正式填補F-5戰機2004年退役留下的空窗，重返超音速時代。事實上，2000年時，馬尼拉主要把重心放在反暴亂任務上，但自北京在南海持續擴權，將爭議島礁軍事化後，菲國也重新考慮傳統戰力。

如果菲律賓真的採購「獅鷲」，那將是繼泰國之後，亞太第二個採購這款戰機的國家。曼谷原本有12架「獅鷲」，但2017年在飛行展演中墜機，導致戰機毀損，駕駛喪生，如今只剩11架。

(中時電子報)