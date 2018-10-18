網瘋傳《屍速》最美孕婦不倫戀 他們都怒了！

2018年10月18日 14:30 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

鄭有美和羅暎錫合作韓綜《尹食堂》。(圖／翻攝自韓網)

鄭有美因電影《屍速列車》爆紅。(圖／翻攝自韓網)

南韓女星鄭有美因電影《屍速列車》爆紅，被封為「最美孕婦」，之後作品不斷的她，在韓劇《LIVE》、韓綜《尹食堂》等中，都有不錯表現，深受網友喜愛，不過近日她卻突然登上熱搜榜，還是因為和有「綜藝之神」之稱的「羅PD」羅暎錫爆不倫戀，讓外界相當驚訝，但也認為根本不可能，隨後兩人經紀公司也發聲明，譴責這個不實傳聞。

鄭有美因《屍速列車》人氣攀升，之後受到羅暎錫PD青睞，合作《尹食堂》，17日兩人名字一起登上熱搜榜，內容是鄭有美和已婚羅暎錫正在戀愛中，且韓媒《Dispatch》早知道消息，只是羅暎錫所屬經紀公司「CJ E&M」給了「封口費」，並打算合約到期後，就不再和他續約，並減少他的節目，有意將他封殺。

對於兩人爆出不倫戀，網友都表示不相信，而鄭有美經紀公司也發聲明，「關於近期流傳的惡性留言，並不是事實。因為是無事實的根據，卻被無數次散佈、誇大，嚴重影響演員名譽，決定不再放任」，他們將蒐集證據，並遞交訴狀，不會有任何寬待。而羅䁐錫也透過公司表達立場，和鄭有美的「小道消息」均為虛構，因影響到自己名譽和傷害到他的家庭，所以會追究散播者的法律責任，並表示捏造假新聞，讓他感到極度絕望、悲傷。

(中時電子報)