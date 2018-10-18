永和分屍第4嫌 辯稱「只幫忙買汽油！」

2018年10月18日 14:34 中時 葉書宏

美籍男子何傑生（如圖）。（張鎧乙攝）

嫌犯供稱有一名身上刺有老鷹的外籍男子協助購買汽油，警方循線逮捕何嫌。（葉書宏翻攝）

永和分屍案，警方循線逮捕3嫌，今（18日）上午8時許，再逮捕第4名嫌犯46歲美籍何姓男子。（葉書宏攝）

43歲加拿大籍男子Ramgahan Sanjay Ryan（中文名顏柏萊），今年8月遭人殺害分屍並丟棄於新北市永和區中正橋河畔，警方循線逮捕3嫌，今（18日）上午8時許，警方再逮捕第4名嫌犯46歲華裔美籍何姓男子，何嫌辯稱，「只幫忙買汽油、放煙火！」警方正進一步偵訊中。

Ryan今年8月21日遭人殺害分屍並丟棄於中正橋河畔，警方循線逮捕21歲男子吳宣、非裔美籍男子Bent，另名主嫌孫武生（OZ）事發後逃亡至菲律賓藏匿，上月落網並解送回台。

檢警偵辦，OZ、Bent在案發現場利用汽油燒毀沾有血跡的凶衣，Bent供稱有一名身上刺有老鷹的外籍男子協助購買汽油，警方從OZ經營的刺青店抽絲剝繭，鎖定何嫌犯案，今（18日）上午8時許前往何嫌住處將他拘提到案。

何嫌對於案情矢口否認，他堅持要等法扶律師到場才願意接受偵訊，他供稱，OZ約他到案發地放煙火，當時接到OZ來電說，機車沒有汽油，才會幫忙購買約2公升汽油。

警方調閱監視器發現，何嫌案發當日晚間9時許出現在案發現場，10時許離開，至於是否目擊殺人過程待進一步釐清。

另外，吳宣到案後供稱，僅有協助買刀，加上Bent的供詞對於吳宣有利，Bent堅稱吳宣並不知道殺人案，僅是被OZ利用。檢警偵辦時，發現OZ等3嫌證詞有諸多出入，本月9日傳喚吳宣測謊，但吳宣與律師討論後，認為有媒體跟拍、情緒不穩定，當日拒絕測謊。

(中時 )