美國總統川普提名退役空軍准將史迪威 出任國務院亞太助卿

退役空軍准將大衛·史迪威（David Stilwell），獲提名為美國國務院負責亞太事務的助理國務卿。（圖／美國空軍照片）

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王嘉源／綜合報導

據美國之音（VOA）中文網18日報導，川普總統17日宣布提名退役空軍准將大衛·史迪威（David Stilwell）為美國國務院負責亞太事務的助理國務卿。美國及一些亞太盟國的政策分析人士普遍對此表示歡迎，並預期這項提名會輕鬆獲得聯邦參議院的核准。

史迪威長期在美國空軍服役，資歷超過35年，在軍中擔任過飛行員、指揮官和韓國語專家，2015年以准將軍銜退役。目前，他是美國印太司令部夏威夷總部的中國戰略焦點小組組長和夏威夷東西方中心的客座高級研究員。他之前擔任過五角大廈聯合參謀部亞洲政治軍事事務副主任和美國駐北京大使館的武官。

史迪威從美國空軍學院獲得學士學位，從夏威夷大學馬諾阿分校、美國空軍指揮與參謀學院和美國戰爭學院獲得碩士學位。白宮介紹說，他能說韓國語、中文和有限的日語。

研究中國大陸政治和安全問題的知名學者、澳大利亞麥考瑞大學教授季北慈（Bates Gill）在推特上說：「白宮終於宣布了亞太事務助理國務卿人選，史迪威是處理亞洲問題的老手，又懂韓語又說中文，做過駐華武官，掌管過美軍太平洋司令部的中國戰略小組。這個選擇很棒。」

雪梨大學美國研究中心外交政策和國防研究部主任唐聖德（Ashely Townshend）說，關鍵的亞洲事務主管終於有了被提名人，這很重要。史迪威有過處理美陸軍事關係的直接經驗，這是一項優點。

華府智庫新美國安全中心研究員、前美軍太平洋司令部司令哈里斯幕僚塞耶斯（Eric Sayers）發推說，史迪威是共和黨人的一個好選擇，他應該會跟國防部負責亞太事務的助理部長薛瑞福（Randy Schriver）和國家安全會議亞洲事務高級主任博明（Matt Pottinger）成為很好的拍檔。

白宮對史迪威的這項任命還需要獲得參議院確認。許多觀察人士說，他會輕鬆獲得參議院的核准。

國務院職業外交官董雲裳（Susan Thornton）曾在去年12月被提名為負責亞太事務的助理國務卿，當時的國務卿是提勒森。提勒森今年3月被川普總統解職，由蓬佩奧接替。董雲裳的提名遲遲沒有獲得參議院的確認，她於今年7月退休。

(中時 )

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