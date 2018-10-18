新光三越信義新天地周慶首日22萬人 目標業績9.8億元

2018年10月18日 14:32 中時 郭家崴

新光三越台北信義新天地A8 1F化妝品區各大業者喊口號提振士氣。（王英豪攝）

新光三越台北信義新天地A8 1F化妝品區各大業者喊口號提振士氣。（王英豪攝）

新光三越台北信義新天地A8 1F化妝品區各大業者喊口號提振士氣。（王英豪攝）

新光三越台北信義新天地A8 1F化妝品區滿2000送200，今早人潮滿滿。（王英豪攝）

新光三越台北信義新天地A8 1F化妝品區滿2000送200，今早人潮滿滿。（王英豪攝）

新光三越台北信義新天地A8 1F化妝品區滿2000送200，今早人潮滿滿。（王英豪攝）

新光三越台北信義新天地A8 1F化妝品區滿2000送200，今早人潮滿滿。（王英豪攝）

新光三越台北信義新天地A8 7F家用樓層鍋具和家電都有不少消費者搶購。（王英豪攝）

新光三越台北信義新天地周年慶今（18日）開跑，中午前1小時人潮較去年增11％，目標首日要達9.8億元，較去年成長近3％。新光三越信義處副總曹美虹觀察，今年天氣早涼、換季感強烈，美妝、被胎、服飾、短靴、空氣清淨機等都看好，首日中午後人潮多，下班時段會是高峰，預估可吸引超過22萬人入店。

今年周慶3大業種為美妝、家用家電、服飾，曹美虹說信義4店名品和餐飲表現也好，啟用滿1周年的美食訂候位系統，使用率至今已翻4倍；保暖的被胎今開門表現好，皇家羽絨被30組秒殺；服飾好、短靴也熱銷，近年難得一見短靴在10月份就好賣；空氣清淨機首日要衝300台、目標可望達500台；首7日貴賓卡友買iPhone 8和MAC有滿萬送千，買氣明顯提升。

此外，skm pay今同步開搶約40款限量商品，且與線下同享美妝滿2000送200、全館滿5000送500等優惠；今10時起3小時skm pay同步開搶的限量商品已有不少完售，ZAKUZAKU原味棒棒泡芙、春水堂小杯冰珍珠奶茶等人氣美食限量買1送1，與MOROCCANOIL摩洛哥油優惠3瓶3000元都被搶光。

根據今年首波6店業績和信義4店預購推測，信義周慶開打後雅詩蘭黛、資生堂、蘭蔻、SK-II、迪奧美妝品都看好會大熱賣；全台新光三越上半年底妝業績超過2成，其中最夯的雅詩蘭黛粉持久完美持妝粉底，號稱1支商品可抵其他品牌全球全年的業績，在新光三越首波6店至今賣破1萬組，信義4店也預估首4日要賣1萬組，若以1組特價1710元來看，業績可達1710萬元；至於氣墊粉餅，香奈兒、Tom Ford、海洋拉娜等頂級、精品品牌都看好。

曹美虹分析今年彩妝中粉底類不敗，Armani、Bobbi Brown、雅詩蘭黛、植村秀都夯；保養品是精華液不敗，雅詩蘭黛、海洋拉娜、蘭蔻、迪奧等前10大品牌的精華液都是各品牌業績第1名。

台北信義新天地年初至今改裝14個樓層，曹美虹分析信義商圈的強度愈來愈強大，新光三越信義4店業績和面積占比最大，業績占超過1/3，今年周慶整檔要衝55.1億元，Q4看好會大豐收。

新光三越販促部協理彭緒箴表示，新光三越周慶本月初開跑至今，目前仍是全業種都看好，化妝品超過預期很多、服飾明顯走強；全屏時代帶動大電視夯賣；服飾夯賣，尤其LOGO T賣上萬件，NIKE、adidas LOGO T各賣5、6000件，首波6店平均業績成長超過5％。

另，skm pay周慶至今每天新增綁定數是平日的5倍，一有新東西推出數字就會提高，支付金額超越LINE Pay的數字，也由於贈品禮券都電子化，今年贈品處排隊的人潮明顯更減少，但業績不受影響。

(中時 )