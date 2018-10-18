台南》市議員參選人拍CF影片 行銷政見理念

2018年10月18日 14:34 中時 李其樺

台南第五選區（新化、善化、新市、安定、山上）民進黨市議員參選人李偉智。（李其樺攝）

距離年底大選愈近，各政黨參選人頻出新招增加能見度，台南第五選區（新化、善化、新市、安定、山上）民進黨市議員參選人李偉智，近日推出第一支CF競選影片，並放在臉書公開分享；接下來數周也會推出其他選區系列影片，讓選民瞭解自己的參選理念和政見。

李偉智在影片中表示，新化是他的故鄉，看見新化一直原地踏步，認為不能再等待，所以提出「改變就是現在」。

李偉智引用新化、善化、新市、安定、山上從2010年到2018年間人口變化圖，指出隨著南科的蓬勃發展，鄰近的善化、新市與安定人口逐年成長；相對地，經過了9年，新化與山上的人口數卻是不斷減少，從0到5歲的新生兒數據來看，只有新化的新生兒是減少的。

李偉智質疑，為何距離南科上班只要10分鐘的新化近十年間人口沒有成長？為何擁有美麗的虎頭埤、新化林場和古色古香的新化老街，以及農產品交易熱絡的新化果菜市場、完善的台南新化分院、武德殿、楊逵文學紀念館、公會堂，這些美好的一切卻無法增加新化人口，更諷刺的是這十年新化房價跟著不斷飆漲。

李偉智指出，坐落在南科的新化，經濟因素比起其他地區理應更具優勢，但是面對南科的經濟上升板塊，新化的土地卻20年來沒有重畫，造成建地成本大幅度的攀升；另外大量農地隨著農業人口高齡化，也出現不少荒地年年領著休耕補助，造成極不合理的狀況。

李偉智表示，台積電對於南科持續的投資將會帶動巨大經濟效益，未來台南市政府的新市政中心確定坐落在大南科地區，我們所愛的新化應該抓緊進步的機會，讓更多的鄉親不要迫於無奈而選擇離鄉。

李偉智表示，他這次參選就是要將這股理想化為行動，全力改善新化的環境，並且監督政府的作為，立即檢討市府對於新化的政策與主張，訂定具體的改革時間表，強調自己是最重視家園與改變的市議員，也懇請大家支持。

(中時 )