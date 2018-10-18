台南》市議員參選人拍CF影片 行銷政見理念

台南第五選區（新化、善化、新市、安定、山上）民進黨市議員參選人李偉智，近日推出第一支CF競選影片，並放在臉書公開分享。（李其樺翻攝）

友善列印
中時
台南第五選區（新化、善化、新市、安定、山上）民進黨市議員參選人李偉智。（李其樺攝）

距離年底大選愈近，各政黨參選人頻出新招增加能見度，台南第五選區（新化、善化、新市、安定、山上）民進黨市議員參選人李偉智，近日推出第一支CF競選影片，並放在臉書公開分享；接下來數周也會推出其他選區系列影片，讓選民瞭解自己的參選理念和政見。

李偉智在影片中表示，新化是他的故鄉，看見新化一直原地踏步，認為不能再等待，所以提出「改變就是現在」。

李偉智引用新化、善化、新市、安定、山上從2010年到2018年間人口變化圖，指出隨著南科的蓬勃發展，鄰近的善化、新市與安定人口逐年成長；相對地，經過了9年，新化與山上的人口數卻是不斷減少，從0到5歲的新生兒數據來看，只有新化的新生兒是減少的。

李偉智質疑，為何距離南科上班只要10分鐘的新化近十年間人口沒有成長？為何擁有美麗的虎頭埤、新化林場和古色古香的新化老街，以及農產品交易熱絡的新化果菜市場、完善的台南新化分院、武德殿、楊逵文學紀念館、公會堂，這些美好的一切卻無法增加新化人口，更諷刺的是這十年新化房價跟著不斷飆漲。

李偉智指出，坐落在南科的新化，經濟因素比起其他地區理應更具優勢，但是面對南科的經濟上升板塊，新化的土地卻20年來沒有重畫，造成建地成本大幅度的攀升；另外大量農地隨著農業人口高齡化，也出現不少荒地年年領著休耕補助，造成極不合理的狀況。

李偉智表示，台積電對於南科持續的投資將會帶動巨大經濟效益，未來台南市政府的新市政中心確定坐落在大南科地區，我們所愛的新化應該抓緊進步的機會，讓更多的鄉親不要迫於無奈而選擇離鄉。

李偉智表示，他這次參選就是要將這股理想化為行動，全力改善新化的環境，並且監督政府的作為，立即檢討市府對於新化的政策與主張，訂定具體的改革時間表，強調自己是最重視家園與改變的市議員，也懇請大家支持。

(中時 )

政院通過「再生醫療製劑管理條例… 王世堅說韓國瑜當選要跳海 她細…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。