觀光景點賺黑心錢　鏢客鎖定老人賣假藥

鏢客集團出現在觀光景點賣假藥，鎖定年紀較大、身體狀況較差的民眾搭訕，向被害人推銷高價藥酒及中藥材，趁機大撈黑心財。（高彥哲翻攝）

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高彥哲

遊客小心！觀光景點出現賣假藥的鏢客集團。今年10月上旬，一名64歲的張姓老翁獨自到淡水老街遊玩，遭2名自稱蕭姓夫妻的鏢客搭訕賣藥，前後共花費9萬1千元購買藥材，返家後驚覺受騙上當，憤而到派出所報案。

員警表示，鏢客集團鎖定年紀較大、身體狀況較差的民眾下手，被害人遭賣假藥的鏢客集團盯上後，再以有熟識中醫師可以治療及調理病痛為由，向被害人推銷高價藥酒及中藥材，誆騙被害人具有療效，趁機大撈黑心財。

受害的64歲張姓老翁表示，他獨自到淡水老街遊玩，遭2名自稱蕭姓夫妻搭訕，言談間推銷具有腳痛療效的中藥，又佯稱與某中醫師熟識，可以代為介紹求診，因為老翁身體狀況也不好，當下不疑有他，蕭姓夫婦帶他到假冒中醫師64歲許姓男子的淡水區新生街住處，問診並開立藥單。

假醫師聲稱所開立的鹿茸酒1甕、中藥3包及紅、黑棗1包具有減緩腿部退化、年輕化及改善腎功能效果，全部藥材共花費9萬1千元，並稱可將藥材先拿回去使用，再以匯款方式匯到指定帳號。

張姓老翁匯完錢購買，返家的途中才意識到狀況不對，驚覺可能是詐騙集團騙錢手法，因此到派出所報案，並配合警方指示回到現場，向賣假藥的蕭姓夫妻佯稱退款，再由一旁伺機埋伏的員警上前逮捕。

全案將賣假藥與扮假醫師的吳女、許男、洪男及陳男4人依詐欺、藥事法、醫師法移送法辦，警方也將持續追查有無其他被害人遭相同手法詐騙，並向上追查是否有其他共犯及藥材來源。

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(中時 )

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