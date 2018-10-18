影》他美技守備救了紅襪 隊友興奮到獻吻

紅襪左外野手貝寧坦迪(Andrew Benintendi) 以美技撲接化解球隊的失分危機。（路透）

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中時電子報
/綜合報導
紅襪貝寧坦迪(Andrew Benintendi) 美技撲接化解球隊失分危機。

美聯冠軍系列賽18日進行第4戰，9局下2分落後的太空人獲得3保送形成滿壘，幸好紅襪左外野手貝寧坦迪(Andrew Benintendi) 一個美技撲接，幫助球隊守住這場2分差的勝利，紅襪以8比6收下系列賽第3勝，獲得系列賽聽牌優勢。

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此役太空人力拚將戰局扳成2比2平手，紅襪隊則期望拿下3比1的聽牌優勢，整場比賽雙方你來我往，9局下半紅襪以8比6、2分領先。

不過紅襪救援投手金柏若(Craig Kimbrel)今天狀況卻不穩，8下因為1個觸身球保送、1安打與1個滾地球失1分。9局下他以飛球拿下第1個出局數，隨後竟出現2次四壞保送，接著以飛球解決打者後，再投出四壞保送，讓僅落後2分的太空人形成滿壘。

太空人打者布瑞格曼（Alex Bregman）面對金柏若擊出左外野方向飛球，眼看球就要落地形成安打，原守在全壘打牆前的紅襪左外野手貝寧坦迪一個飛撲接殺，沒收了可能導致失分的安打，不但完成這場比賽的最後一個出局數，也化解紅襪可能遭逆轉的危機。

接到球之後貝寧坦迪激動到不斷大吼，隊友也紛紛過來與他擊掌慶祝，賽後紅襪內野手霍特(Brock Holt)也開心道：「我不但跟他說謝謝，還親了他一下，就在臉頰的位置。」

(中時電子報)

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