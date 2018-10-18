高雄》正妹PO照買機票回台投韓國瑜 被查IP討LINE

被網友查ip她居住在泰國，tamecat一怒之下PO出多張照片包含全身照說「被黨工查ip，覺得好光榮喔!」(PTT)

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中時電子報
PTT網友tamecat昨晚在政黑版發文「我小港的阿母剛剛打line給我」，讓政黑版十分歡樂，原因是帳號ulycess網友查她IP發現在泰國，發文酸她卻被打臉。(PTT截圖)
網友看到正妹照都暴動了!被政黑版網友認為是綠網軍帳號的rorobus(網友戲稱肉肉巴士)，也開噓說「有種把賴給我驗證啊!」被網友截圖發文。(PTT)

一位PTT網友tamecat昨晚在政黑版發文「我小港的阿母剛剛打line給我」，她住高雄小港的母興奮跟她分享最新民調韓國瑜勝過對手，並說高雄最近都在流行韓國瑜。被網友查ip她居住在泰國，tamecat一怒之下PO出多張照片包含全身照說「被黨工查ip，覺得好光榮喔!」並秀出購買機票證明，11月將從泰國回來投韓。網友看到照片都暴動了，連綠網軍也跟著要Line稱用以查證!

PTT網友tamecat昨晚在政黑版發文「我小港的阿母剛剛打line給我」，讓政黑版十分歡樂，原因是帳號ulycess網友查她IP發現在泰國，發文酸想不到一個泰國人這麼關心高雄的政治，一個帳號好不容易養到500次，八卦版居然改到700次，又要改到1500次，所以只能在政黑版分享心情，真是為難妳了。

tamecat再度回文諷刺「沒想到被黨工查ip， 覺得好光榮喔!」，貼出母親證件證明是居住在高雄小港，並說「在泰國工作不行嗎？我不是北漂青年，我南漂也很辛苦耶!」她並貼出購買機票證明，說再怎麼辛苦也一定要買機票，1124回去滅東廠/滅dpp/滅你黨工!

tamecat最後並貼上一張全身照，說「希望黨工可以跟我一樣有guts點，一張真的照片上來，那樣我會比較看的起你，還有我登入次快3400次了，下次可以看清楚一點再起底我好嗎？」

網友看到正妹照都暴動了!被政黑版網友認為是綠網軍帳號的rorobus(網友戲稱肉肉巴士)，也開噓說「有種把賴給我驗證啊!」被網友截圖發文問「黨工可以這樣以工作之名，行要賴之實嗎==被查到是不是算通敵啊？」

查IP的帳號ulycess也再度發文喊冤，表示自己不是黨工，只是反射性查個IP，沒有冒犯的意思，並問「正妹，給line嗎XD」網友要他有氣魄一點學tamecat發張照片上來，他回「我只能說人家有勇氣願意給肉搜的機會，我沒勇氣....」

(中時電子報)

文章來源：[討論] 我小港的阿母剛剛打line給我~

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王世堅說韓國瑜當選要跳海 她細… 高雄》賭雞排賭跳海不夠看 韓國…

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