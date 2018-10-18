高雄》賭雞排賭跳海不夠看 韓國瑜若當選…最新賭注是這個！

2018年10月18日 14:42 中時電子報 張達智

王世堅嗆「高雄翻盤就跳海！」 韓國瑜酸：鼓勵跳愛河

「禿頭賣菜郎」韓國瑜讓高雄市長選戰越來越好看，從完全不看好，到越來越多人以他作賭注。宅神朱學恒說韓國瑜勝選要請200份雞排，民進黨台北市議員王世堅則嗆聲，高雄若翻盤他要去跳海。不過現在又有最新賭注出爐，全國公務人員協會理事長李來希在臉書說：如果韓國瑜當選，我就揪團到高雄置產如何？

國民黨參選人韓國瑜讓高雄市長選戰，變成年底九合一大選最受矚目的部分。宅神朱學恒以雞排幣賭高雄選情，表示「如果韓國瑜上我就發兩百份雞排」。

而著名的逢賭必輸，過去曾誇海口國民黨「八仙過海」就跳海、蔡英文落選高空彈跳、影片點閱率破百萬就剃髮，結果全盤皆輸的台北市議員王世堅，昨（17日）上政論節目再度誇下海口，指韓國瑜要在高雄勝選是不可能的事，更笑稱「這樣我真的又要去跳海了！」。

全國公務人員協會理事長李來希今天也跳出來下注，他在臉書發文：「高雄韓國瑜參選市長，有人賭炸雞排，有人賭滷肉飯，有人先剃光頭賭贏壓寶，王世堅再賭一次跳海，不知道段老爺要不要再賭吞球？我賭什麼呢？我賭：如果韓國瑜當選的話，我就揪團到高雄置產，如何？」。

不少網友在李來希發文下面回應：「跟進」、「+1」、「現在在高雄置產正是時候」、「置產，好主意，跟了」。不過這篇貼文被轉貼到PTT《HatePolitics》板，PTT網友看法大不同，說「豬隊友開始發威了」、「反輔選來了」、「韓最怕的豬隊友出籠啦XDDD」、「現在氣勢好不容易起來了拜託豬隊友不要來亂」。

(中時電子報)