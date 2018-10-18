全球升溫1.5度 環保署年底提具體減碳行動

2018年10月18日 14:43 中時 李宜秦

聯合國跨政府氣候變化專門委員會在10月8日發佈《全球升溫1.5度特別報告》，為因應氣候變遷，行政院正式核定實施「溫室氣體排放管制行動方案」，要求各部會訂定今年至2020年的具體減碳行動，包括能源轉型、減少二氧化碳排放量、輔導企業轉型為綠色低碳企業等，環保署將在年底前向行政院提交具體執行報告。

環保署表示，行政院在10月3日正式核定實施「溫室氣體排放管制行動方案」，訂定3年的具體減碳行動，由各大部門包括經濟部、交通部、內政部、農委會、環保署共同實施，分別訂定能源、工業、商業、交通、住宅、農業、環境等多元的具體推動政策。

重點包括推動能源轉型，2025年前擴大再生能源發電比率達20％；減少二氧化碳排放量，2020年降至每度排放0.492公斤；輔導產業轉型為綠色低碳企業，2020年使製造部門碳密集度較2005年下降43％。發展綠運輸與推廣低碳運具使用，2020年公共運輸量較2015年成長7％。

2020年完成並施行建築物外殼耗能資訊透明機制；提升新建物的外殼節約能源設計基準值，2020年較2016年提高10％；輔導畜牧場利用沼氣發電，2020年達50％；加強廢棄物掩埋場與事業廢水的甲烷回收，2020年提升全國污水處理率達60.8％。

環保署將在今年年底前彙整2016年至今年的階段管制目標執行狀況送交行政院，未能達標者提出改善計畫，每5年滾動式檢討強化。

環保署表示，將邀請各地方政府環保局溝通討論，鼓勵地方政府因地制宜提出合適的執行方案，目前已有10多個縣市可在今年年底前完成草案。

(中時 )