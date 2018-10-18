郭彥甫畫作入選羅浮宮展出 政大副教授劉宏恩踢爆內情

2018年10月18日 15:16 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

郭彥甫從藝人轉型為畫家，日前傳出他的畫作到羅浮宮展出，引起外界極大關注。對此，政大法律系副教授劉宏恩感到驚訝，郭的作品只是在「羅浮宮地下商場」展出，何來的畫作人選羅浮宮，成為台灣之光？他安慰郭彥甫粉絲不必心碎，反批媒體不用功查證。

劉宏恩今(18)在臉書上指出，看到各大媒體紛紛報導前藝人郭彥甫，說郭的「畫作入選羅浮宮成台灣之光」，他感到非常驚訝！很多媒體引出郭的作品是展在Carrousel du Louvre，卻不知隨便孤狗也知，它是「羅浮宮地下商場」。

劉宏恩說，台北車站地下街不等於台北車站，台大補習班不等於台大，這種邏輯很難懂嗎？為何媒體記者連孤狗一下都不願意？他安慰郭的粉絲不必心碎，因為他批評的重點不是郭彥甫，而是媒體記者是否有能力過濾假新聞。

郭彥甫的作品到羅浮宮展出是個事實，但問題出在展覽的份量。曾參加過羅浮宮沙龍、獨立沙龍展出的藝術家透露，羅浮宮的展覽等級不同，除了館方策展含金量最高，一些組織所策展的展覽，譬如國際沙龍、獨立沙龍、法國秋季沙龍、小作品展等，也屬於歷史悠久的常態性展出。另外，由於歐洲長期不景氣，一些博物館或雙年展為求生存，也出租場地辦小型作品展出，以賺取租金及作品銷售抽成，但這些作品較良莠不齊。

(中時電子報)