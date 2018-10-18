用選票住五星級總統套房 一嚐長榮經典菜好滋味

2018年10月18日 15:29 工商 曾麗芳

長榮桂冠酒店推出「用選票住五星級總統套房」 一嚐長榮經典菜好滋味活動。（圖／曾麗芳）

台中長榮桂冠酒店歡慶25周年，今年動員北、中、南5家分館，共10位不同廚齡、不同菜系專長廚師，耗時1年設計完成一份「傳承1/4世紀風華」菜單，囊括經典菜、創意台菜料理、在地招牌菜3大系列等多道料理，並推出「用選票抽總統套房」活動，用餐滿額有機會抽中總統套房住宿券。

長榮旅業部協理鄭東波表示，長榮國際連鎖酒店走過四分之一世紀，費時一年動員北中南5家分館各不同菜系專長的老中青三代主廚群，完成「傳承1/4世紀風華」經典名菜，在全台各家長榮連鎖酒店推出，希望用這份菜單，幫每位客人找回對味道的記憶與情感連結，同時尋回美食最原始的「根」。

經典名菜中，「肴肉順風耳拼盤」最悠久，其中的肴肉迄今已有300多年歷史，是鎮江傳統名菜，又名水晶肴蹄，主要食材為豬蹄，以滷製、晶凍的烹調方式，呈現出瘦肉香嫩，彈牙爽口的風味；「無錫排骨」則選用腩排，以油炸上色後，放入青蔥、中薑、蕃茄醬、紅辣椒等一起燒軟上桌，因為小火慢煮即入味，肉質軟嫩程度技驚四座。

另外，「寧波醃篤鮮」採新鮮春筍和鲜、鹹五花肉片一起煮的湯慢火燉製多時而成；還有，蘇菜加入新元素的「馬告松鼠海皇斑」，主廚一刀到底，不切斷魚皮，形成格子狀，整串拿起時如松鼠般而聞名，石斑魚肉外脆內嫩，加入馬告的香氣，風味完美融合更添新意；其他還有點餐率最高的「檸檬雪花牛」及「荔茸香酥鴨」等美味料理全為經典中的經典，皆令饕客魂牽夢縈！

凡於長榮連鎖酒店各館用餐，可參加「用選票．住總統套房」活動，即日起至12月30日，於台北、台中、台南長園廳點經典菜、消費達2,000元就送一道經典菜和一張票選抽獎券，於礁溪、基隆、台中、台南的自助餐消費滿2,000元也送一張票選抽獎券，寫下心目中最愛的經典菜放入摸彩箱，就有機會抽中長榮連鎖酒店全台各家之總統套房2天1夜住宿券。

此外，為了讓貧寒族群也能品嚐到經典菜，目前也正在規劃於明年1月與張榮發慈善基金會攜手合作，一同舉辦『歲末年終愛心餐會』，預計將邀請華山基金會、台中立達啟能中心、弘道老人基金會等近400位老中青身障及獨居老人等公益團體一同蒞臨用餐，屆時也將動員全館同仁一同傳愛，延續經典菜老中青的傳承精神。

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