偷車伯狂飆25公里 擲安全帽 還出無影腳踹警車

莊嫌騎乘贓車躲避警方追捕，多次使出無影腳狠踹追捕的警車。（王文吉翻攝）

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員警棄而不捨追捕，熱心的雙B跑車將莊嫌逼進單行道。（王文吉翻攝）
莊嫌騎進單行道，撞後水泥護欄後，立即棄車拔腿逃逸。（王文吉翻攝）
騎乘贓車的莊嫌最後撞上路旁水泥護欄，遭員警逮捕送辦。（王文吉翻攝）

前科累累的莊姓男子日前偷騎忘拔鑰匙的重型機車，16日晚間在台中豐原遭警方攔查，竟催油門加速逃逸。莊嫌一路狂飆超速、闖紅燈、逆向行駛，行駛間還使出無影腳，意圖踹倒警車，甚至向員警丟擲安全帽，最後莊男遭雙B跑車逼進單行道，撞上路旁護欄後被捕。警訊後，依竊盜、妨害公務罪嫌移送法辦。

警方調查，61歲的莊男有竊盜、妨礙風化、詐欺、搶奪等多項前科，16日晚上9時許騎著贓車行經豐原區中山路、豐原大道路口，巡邏警員攔查發現他騎乘贓車，莊男一開始先是假意配合，突然加足油門，加速逃逸。

員警的行車紀錄器顯示，莊嫌一路高速狂飆，不但穿梭車陣危險駕駛，騎到內側車道，還闖紅燈、逆向行駛，沿途多次出腳，狠踹後頭追捕的警車，還脫下安全帽丟擲員警，後來開雙B跑車的駕駛加入追捕，將莊嫌逼進旱溪東路單行道，撞上路邊護欄。

莊嫌棄車拔腿逃逸，還爬上社區圍牆，遭員警拉下逮捕，押送回拜出所訊問。莊嫌矢口否認騎乘贓車，他辯稱，機車是不知名釣友，向他借3000元所質押的擔保品，因為對方一直沒有還錢，就將車輛留下代步用。

至於拒絕攔查還涉嫌攻擊員警，莊嫌瞎扯說「我以為警方攔查後就沒事了，為了省事省時，直接騎車離開。」安全帽是騎車撞到窟窿後，被風吹掉，他怕行駛時與警用機車擦撞，才會用腳踢警車。

(中時 )

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