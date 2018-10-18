華山獨老彌補失學遺憾 明道大學開心上學趣

2018年10月18日 15:33 中時 鐘武達

華山基金會的長輩到明道大學體驗當學生，一旁還有幼兒園的小朋友伴讀。（鐘武達攝）

華山基金會的獨居長輩由幼兒園小朋友陪伴闖關上課，很有趣。（鐘武達攝）

華山基金會服務的300多名獨居長輩，童年時大多沒有機會上學念書，18日趁著秋季郊遊到明道大學體驗當「一日大學生」，明道大學附設幼兒園及大統幼兒園的小朋友則當起他們的伴讀書僮，大手拉小手，一起上課趣。

明道大學為了迎接這群「老學生」，還特別準備6套學士服讓阿公、阿嬤換穿並體驗從新生到畢業的感覺，副校長周建明更在「畢業典禮」中親自為他們撥穗，有的阿公、阿嬤納悶說「原來要這麼麻煩才能畢業」。

除了幼兒園伴讀的小朋友，明道大學餐旅系也有12名學生擔任這次活動的志工，學生們表示，這些長輩都很親切，就像是自己的阿公阿嬤，看著他們高興玩遊戲，自己也很開心。

幼兒園的小朋友，陪伴長輩上課闖關，有識字的國語、算術的數學，還有辨識顏色的美術，年輕相差70歲的他們，回答問題合作無間，拿到獎品，大人、小孩都開心。

華山基金會彰化縣站長黃玉芬表示，為鼓勵長者走出戶外，基金會每年春、秋兩季都會舉辦老人郊遊。策畫這項活動的張如君說，服務過程發現絕大多數的長輩因時代背景緣故沒機會上學，希望透過活動的安排，讓年少失學的老人家也有機會體驗大學生活的點滴。

(中時 )