實景版「游園驚夢」 園林藝術與昆曲藝術的雙重交融

2018年10月18日 15:04 中時電子報 綜合報導

崑曲，又稱昆劇、昆腔、崑山腔，是中國大陸現存最古老的劇種，也是中國傳統文化藝術中的珍品。崑曲發源於14世紀中國大陸的蘇州太倉南碼頭，本身是一種民間小調，只在蘇州一帶流傳，後經魏良輔等人的改良而走向全國，自明代中葉獨領中國劇壇近300年。

崑曲糅合了唱念做打、舞蹈及武術等，以曲詞典雅、行腔婉轉、表演細膩著稱，被譽為「百戲之祖」。崑曲以鼓、板控制演唱節奏，以曲笛、三弦等為主要伴奏樂器，其唱念語音為「中州韻」。崑曲在2001年被聯合國教科文組織列為「人類口述和非物質遺產代表作」

「情不知所起,一往而深,生者可以死,死可以生。」這是《牡丹亭》中的經典語句，而這個劇目著作也成為了崑曲中的代表之作。在蘇州昆劇院，我們欣賞了一出實景崑曲表演「牡丹亭·遊園驚夢」。

崑曲《牡丹亭》中描述的愛情故事，浪漫得不可思議。經歷了幾百年的流傳，唯獨湯大師能有這樣的功力將這曠世愛情故事描繪得如此浪漫。一句「不到園林，怎知春色如許？」的唱詞，就能引出一連串的幻想。演出置於實景中，讓賞曲人更加深切感知曲中的意境。

「遊園驚夢」實景演出

在所有劇種中最為能將愛情演繹的婉轉動人的，也實屬崑曲了。因此，崑曲也成了最受年輕人歡迎的曲種。「遊園驚夢」主要講述的是杜麗娘在家中花園遊玩時所做的「春夢」，夢中的她邂逅了一位白衣書生，與之發生了美好的愛情故事。婉轉動人的愛情篇章從遊園到夢境再到蘇醒，演繹出了杜麗娘不同的心情。實景園林的表演下，讓觀眾置身於故事之中，在欣賞崑曲的同時，還能品味園林的美好。

正在裝扮的演員 圖片來源:遊園驚夢公眾號

這是一場物質文化遺產「園林」與非物質文化遺產「崑曲」的完美結合，再現了崑曲的華美與優雅。演出場地崑曲傳習所為蘇昆劇場中唯一的露天舞台，在這裡不僅可以瞭解各種崑曲的歷史，還可以隔著垂簾欣賞演員們化妝及排練。

實景演出場地 圖片來源：遊園驚夢公眾號

到蘇州來一定要有一次欣賞崑曲的體驗，更要選擇到蘇州昆劇院「遊園驚夢」崑曲體驗館感受一次實景演出。即便是到這裡泡上一壺茶，靜靜坐上一個下午，享受一段靜謐時光，也對這美景不辜負了。

(中時電子報)