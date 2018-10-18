內政部修法！ 後年起地方議會全程直播

友善列印
中時

內政部部務會報今天通過「地方立法機關組織準則」第25條、第37條修正草案，明定地方議會及代表會除秘密會議外，應於會議前將會議資訊公開於網站，地方議會大會應透過網路或電視全程直播；大會及委員會應全程錄影；代表會應全程錄音，並應於會議後一定期限內將會議紀錄、議事錄與影（錄）音檔公開於網站，讓地方議會與代表會的運作更加透明，修正條文並定自109年1月1日施行。

內政部表示，這次修正是因為社會各界對於地方議會與代表會落實議事公開的期待越來越高，加上立法院近年來也逐步推動議事直播及隨選視訊等國會透明工作，為了讓地方民眾能夠藉由議事資訊公開，瞭解地方立法機關的運作情況以及地方民意代表的問政表現，經過會商地方議會與代表會意見，在兼顧議事公開精神與執行可行性的情況下研擬修正條文，並為了讓地方議會與代表會有時間編列預算準備因應，本次修正將自109年1月1日施行。

內政部指出，「地方立法機關組織準則」第25條、第37條修正草案將依法制作業程序報請行政院核定後發布施行。未來修正通過後，民眾想要知道地方議員或代表的出席情況與問政表現，或是想瞭解地方自治法規與預算案的審議情形，都可以透過查詢地方議會或代表會的公開資訊進行掌握，促進公民參與並落實住民自治精神。

(中時 )

彰化》舊油新炒乎？黃文玲質疑為… 新竹》籲有心人勿再唱衰 林智堅…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。