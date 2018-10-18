影》長榮空姐年曆出爐! 長腿翹臀美逆天

長榮空姐愛心年曆今公布。（圖/長榮空姐愛心年曆粉絲專頁提供）

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長榮空姐愛心年曆今公布。（圖/長榮空姐愛心年曆粉絲專頁提供）
長榮空姐愛心年曆今公布，首位機師入鏡。（圖/長榮空姐愛心年曆粉絲專頁提供）
長榮空姐愛心年曆今公布。（圖/長榮空姐愛心年曆粉絲專頁提供）
2019年長榮空姐愛心年曆出爐。引用長榮愛心年曆粉絲專頁

2019年長榮空姐愛心年曆出爐，計有20位空姐、1位機師入鏡，他們以比基尼及運動風2種造型，展現絕美的一面。長榮空姐表示，這是第8年拍攝、印製長榮空姐愛心年曆，前7年所得566萬1020元，已捐兒福聯盟等團體，2019年也不例外。

《長榮空姐愛心年曆》粉絲專頁今上傳最新的年曆，是20位空姐、1位機師利用工作之餘，到台灣北海岸、雲林口湖成龍溼地等地拍攝的，空姐穿著比基尼、男機師穿著運動褲，在鏡動下展現力與美。其中機師是首度參加，不少網友驚呼是肌肉男、小鮮肉。

也是空姐的攝影師林佳楓表示，長榮愛心年曆連續辦8年，最辛苦就是空姐們一方面要服勤，還要喬班表時間奔走各地配合拍攝，她覺得其中最重要的就是持續堅持的心，

根據《蘋果日報》，男機師叫吳明軒，今年33歲，是長榮航空777機隊裡最年輕的機師，在長榮服務已有7年時間，吳明軒不只帥氣、體格好，還是中山醫學院心理系畢業的高材生。

此外，空姐蔡羽盈也是首次參加，她熱愛運動，常參加馬拉松，且是「跑全馬」而甜美可愛的伍芷柔在長榮航空服務6年，曾在百貨公司擔任櫃姐3年，伍說，因沒有經驗所以拍攝時，擺POSE很彆扭，還好有學姊從旁指導，

長榮空姐說，長榮愛心空姐年曆今年邁入第8年，過去7年已捐款566萬1020元，2019年的年曆也不例外，將出6000份，每份售290元，全數幫助被遺棄或出養的孩子，讓出養孩子在等待家的途中得到最完善的照顧。 2019年讓我們繼續為孩子一起努力。

(中時電子報)

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