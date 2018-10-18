深情喊話袁惟仁 前妻陸元琪：欠我的醒來記得還給我

袁惟仁腦溢血昏迷，前妻帶兒女直奔上海探視。(圖／本報系資料照)

友善列印
中時電子報
／綜合報導

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁17日驚傳在上海跌倒，導致腦溢血昏迷，還發現另一側有腫瘤，緊急動手術後，現仍在加護病房未醒，前妻陸元琪今(18日)帶著兒女直奔上海探視，在飛機上她也寫了一封信給前夫，深情喊話「好好休息、慢慢醒來，欠我的醒過來記得還給我」，令人動容。

袁惟仁手術順利 被爆住加護病房「仍陷昏迷」
跌倒腦溢血還發現腫瘤 袁惟仁手術「過第一關」

據《聯合報》報導，陸元琪今天本來有工作，但她聽到前夫倒下，立刻排開工作，飛奔上海探視，她在搭機時，也寫下一封信，訴說多年來的情感，「你，是我人生中最嚴厲的主考官，在我認識你這不到20年的日子裡，你給了我這一生中最難的一堆考題」，她也透露一直以來都很心疼袁惟仁，「我改變不了你，那就讓你繼續揮霍你的身體跟你的人生」。

但陸元琪沒想到袁惟仁會這麼快倒下，她一直在期待他的新作品，也在等待他事業再創高峰，現在他遇到大關卡，陸元琪也希望他「好好休息、慢慢醒來，欠我的醒過來記得還給我」，雖然兩個人之間的愛情已乾菇，但他們還有友情、親情，「你別想給我逃避責任，你別再讓孩子們傷心，給我好好的、完整的、全新的醒過來吧！」深情喊話令人動容。

陸元琪「給前夫的一封信」全文：

你，是我人生中最嚴厲的主考官。

在我認識你之後這不到20年的日子裡，你給了我這一生中最難的一堆考題。

你總是像個孩子般的自在，卻連續對我丟出黃金試題來鍛鍊我的靈魂。

一直以來，我是心疼你的，好多事你都不懂該怎麼維繫 呵護。

我改變不了你，那就讓你繼續揮霍你的身體跟你的人生。

我沒想到這一天來得這麼快。

說好了年底為我發的歌呢？

我一直在等待你的事業再創高峰，一直在期待你的作品。

你傳給我的demo，我跟孩子們都聽了，就等你回到舞台上，讓孩子們再次親眼看見爸爸又發光發熱了。

好想看到分開後的你，能越來越好。真的，我期待著。

發自內心的希望我的主考官可以長大成為一個知道被愛，懂得愛人，尊重自己的身體..的懂事大人。

現在你遇到了這個大關卡...

是上天要你大徹大悟，要你知道，你的身體只有你自己可以好好照顧。

好好休息 慢慢醒來

欠我的醒過來記得還給我

愛情雖然乾枯了

我們還有友情 親情

我們是寶寶妹頭的爸爸跟媽媽

你別想給我逃避責任

你別再讓孩子們傷心

給我好好的 完整的 全新的醒過來吧！

我跟孩子們降落了，馬上就到你身邊，希望你接收得到我們愛你的力量。

加油 我的主考官！這題我不想這麼早寫，你給我好好的痊癒並且醒來。

求主治癒這個幼稚又善良的大男孩

(中時電子報)

袁惟仁手術順利 被爆住加護病房… 給後代子孫看「奶奶」 雪碧霸氣…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。