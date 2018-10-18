深情喊話袁惟仁 前妻陸元琪：欠我的醒來記得還給我

2018年10月18日 15:25 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

資深音樂人「小胖老師」袁惟仁17日驚傳在上海跌倒，導致腦溢血昏迷，還發現另一側有腫瘤，緊急動手術後，現仍在加護病房未醒，前妻陸元琪今(18日)帶著兒女直奔上海探視，在飛機上她也寫了一封信給前夫，深情喊話「好好休息、慢慢醒來，欠我的醒過來記得還給我」，令人動容。

據《聯合報》報導，陸元琪今天本來有工作，但她聽到前夫倒下，立刻排開工作，飛奔上海探視，她在搭機時，也寫下一封信，訴說多年來的情感，「你，是我人生中最嚴厲的主考官，在我認識你這不到20年的日子裡，你給了我這一生中最難的一堆考題」，她也透露一直以來都很心疼袁惟仁，「我改變不了你，那就讓你繼續揮霍你的身體跟你的人生」。

但陸元琪沒想到袁惟仁會這麼快倒下，她一直在期待他的新作品，也在等待他事業再創高峰，現在他遇到大關卡，陸元琪也希望他「好好休息、慢慢醒來，欠我的醒過來記得還給我」，雖然兩個人之間的愛情已乾菇，但他們還有友情、親情，「你別想給我逃避責任，你別再讓孩子們傷心，給我好好的、完整的、全新的醒過來吧！」深情喊話令人動容。

陸元琪「給前夫的一封信」全文：

你，是我人生中最嚴厲的主考官。

在我認識你之後這不到20年的日子裡，你給了我這一生中最難的一堆考題。

你總是像個孩子般的自在，卻連續對我丟出黃金試題來鍛鍊我的靈魂。

一直以來，我是心疼你的，好多事你都不懂該怎麼維繫 呵護。

我改變不了你，那就讓你繼續揮霍你的身體跟你的人生。

我沒想到這一天來得這麼快。

說好了年底為我發的歌呢？

我一直在等待你的事業再創高峰，一直在期待你的作品。

你傳給我的demo，我跟孩子們都聽了，就等你回到舞台上，讓孩子們再次親眼看見爸爸又發光發熱了。

好想看到分開後的你，能越來越好。真的，我期待著。

發自內心的希望我的主考官可以長大成為一個知道被愛，懂得愛人，尊重自己的身體..的懂事大人。

現在你遇到了這個大關卡...

是上天要你大徹大悟，要你知道，你的身體只有你自己可以好好照顧。

好好休息 慢慢醒來

欠我的醒過來記得還給我

愛情雖然乾枯了

我們還有友情 親情

我們是寶寶妹頭的爸爸跟媽媽

你別想給我逃避責任

你別再讓孩子們傷心

給我好好的 完整的 全新的醒過來吧！

我跟孩子們降落了，馬上就到你身邊，希望你接收得到我們愛你的力量。

加油 我的主考官！這題我不想這麼早寫，你給我好好的痊癒並且醒來。

求主治癒這個幼稚又善良的大男孩

(中時電子報)