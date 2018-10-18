生命奇蹟！浴室排水管挖出神秘生物 網：來自地心的…

網友從浴室排水管挖出「謎樣生物」。(翻攝臉書《愛貓聯盟》)

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中時電子報
/綜合報導
一隻剛出生的小奶貓受困排水管，被救出時仍自行爬出來，展現生命力。(翻攝臉書《愛貓聯盟》)

見證生命強大的時刻！一名網友張貼影片替剛出生的小奶貓尋找奴才，影片中顯示，小貓咪困在浴室排水管，不斷發出微弱的「喵叫」，工人撬開孔蓋救小貓咪出來，喵星人「重見天日」後緩緩地從水管爬出，展現超強生命力，網友封牠「來自地心的小貓」，稱讚牠強韌的求生欲。

網友在臉書社團《愛貓聯盟》張貼一段拯救貓咪影片，拍攝地點位在彰化和美鎮。影片中可見，一隻出生不到兩週的貓咪困在排水孔內，發出微弱的叫聲等待救援，工人趕緊拿起工具撬開孔蓋，直到小貓咪總算能探出頭來，便自行從排水管爬出來休息，而這隻小貓疑似困在水管3天，仍相當有精神，超強求生欲讓工人驚呼不已「命真大！」

網友發文表示，這隻的虎斑貓女孩出生僅不到兩週，還沒開眼，疑似從室外水溝爬進室內廁所排水管，網友打趣地表示，家中廁所還沒開始使用，就為了救貓咪「先拆水管」

網友見證到生命的奇蹟，紛紛為之動容，讚嘆「來自地心的小貓，生命力真強大！」、「這隻奶貓太厲害了，以為會卡住沒想到自己爬出來，這一定要收編的啊！」、「這緣份跑來家裡耶，收編了啦」、「我也覺得有緣分跑到這主人家~主人家可以收養了！招財貓」、「生命會自己找到出口，收編了啦！」、「太強了！比小強還強！」。

(中時電子報)

一隻剛出生的小奶貓受困排水管，被救出時仍自行爬出來，展現生命力。(翻攝臉書《愛貓聯盟》)
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