新竹》籲有心人勿再唱衰 林智堅堅持幸福工程

2018年10月18日 15:28 中時 陳育賢

新竹市議會18日進行此屆最後1天市政總質詢，市長林智堅特別表示，針對特定媒體以新聞包裝刊登廣告表示，他是痛心疾首、情何以堪，極少數人為了選舉，扭曲、醜化市府的努力，呼籲有心人勿再唱衰這座城市，他也會堅持走下去，讓幸福工程延續。

林智堅在答詢時指出，某報紙被委刊以新聞排版、筆法等方式包裝的半版廣告，這則廣告的標題聳動，且與註明「廣告」2字比例懸殊，令外界乍看以為是新聞，內容也非該報所屬記者撰寫之報導，這則廣告的不實指控令人痛心疾首、情何以堪。

他也再提出近日在社群軟體轉傳的不實謠言內容同樣令人匪夷所思，不僅企圖誤導市民，也讓選舉文化走回頭路。

林智堅說，極少數人為了選舉，刻意扭曲、醜化市府的努力，令他相當痛心、難過。他呼籲有心人不要繼續唱衰新竹市，要給努力做事的人肯定，同時也誠摯告訴市民朋友，選舉期間的造謠及抹黑都不是事實，相信民眾能用智慧來判斷。

過去新竹市建設停滯，市民選擇39歲的年輕市長來改變這座城市，他近4年來推動多項公共建設，儘管有極少數民眾有不同意見，但多數市民皆有目共睹。

他並以綠園道公園為例，市府打造微笑磨石溜滑梯，孩子們都相當喜愛，卻有人刻意要扭曲成「墳墓」；此外，演藝廳過去常發生場場爆滿情形，市府花了近兩年間，積極向文化部爭取經費建置展演中心，希望滿足市民對展演空間的需求。

林智堅說，儘管政治是1條艱辛且困難的道路，但堅持了就必須走完全程，唯有如此，這座改變的城市才不會走回頭路，不僅要持續走1條光明大道，也要讓幸福工程繼續延續。

(中時 )