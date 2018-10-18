花蓮血庫告急 華紙號召花蓮血自己捐

花蓮華紙廠員工利用休息時間，前往捐血車捐血。（許家寧攝）

友善列印
中時
響應「花蓮血、自己捐」，花蓮紙漿廠上百名員工捐出150袋熱血。。（許家寧攝）
花蓮血庫告急，中華紙漿花蓮廠號召上百名員工挽袖「花蓮血、自己捐」。（許家寧攝）

入秋後用血病患變多，花蓮各醫院用血需求漸增，導致花蓮血庫告急，各型血量剩不到4天，中華紙漿花蓮廠得知後，今號召廠內上百名員工「花蓮血、自己捐」，一起挽袖捐血，共募得逾3萬cc熱血，暫解缺血危機，幫助醫院急需用血病患。

花蓮捐血站表示，花蓮縣每月捐血目標3400袋，不過近年民眾捐血意願愈來愈低，前年同期供血需求穩定、去年持平，今年則明顯不足；原則上，血液安全庫存量為7至10天，不過花顏目前A型血僅剩3.9天，其餘AB、B、O型血也都只有4天庫存量。

站內醫事檢驗師吳怡瑩說，民眾通常周末捐血，醫院多半排在每周一、二開刀，周三血庫存量就會開始拉緊報，還需要北區調血供應，因此亟需仰賴花蓮在地企業響應，這次感謝華紙員工挽袖捐出150袋，共3萬CC熱血，暫時紓解血荒問題。

華紙廠花蓮廠務室特助戴仁勇說，廠內700多名員工，花蓮在地人就有近500人，對於響應「花蓮血、自己捐」捐血活動更不落人後，不少員工與協力廠商利用休息時間輪流至捐血站捐血，花蓮廠也固定每半年定期舉辦捐血活動，藉此拋磚引玉，幫助更多需要用血的人。

(中時 )

袁惟仁死神前走一遭！醫學網站曝… 文化部最新人間國寶 洪平順、李…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。