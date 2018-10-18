花蓮血庫告急 華紙號召花蓮血自己捐

2018年10月18日 15:27 中時 許家寧

響應「花蓮血、自己捐」，花蓮紙漿廠上百名員工捐出150袋熱血。。（許家寧攝）

花蓮血庫告急，中華紙漿花蓮廠號召上百名員工挽袖「花蓮血、自己捐」。（許家寧攝）

入秋後用血病患變多，花蓮各醫院用血需求漸增，導致花蓮血庫告急，各型血量剩不到4天，中華紙漿花蓮廠得知後，今號召廠內上百名員工「花蓮血、自己捐」，一起挽袖捐血，共募得逾3萬cc熱血，暫解缺血危機，幫助醫院急需用血病患。

花蓮捐血站表示，花蓮縣每月捐血目標3400袋，不過近年民眾捐血意願愈來愈低，前年同期供血需求穩定、去年持平，今年則明顯不足；原則上，血液安全庫存量為7至10天，不過花顏目前A型血僅剩3.9天，其餘AB、B、O型血也都只有4天庫存量。

站內醫事檢驗師吳怡瑩說，民眾通常周末捐血，醫院多半排在每周一、二開刀，周三血庫存量就會開始拉緊報，還需要北區調血供應，因此亟需仰賴花蓮在地企業響應，這次感謝華紙員工挽袖捐出150袋，共3萬CC熱血，暫時紓解血荒問題。

華紙廠花蓮廠務室特助戴仁勇說，廠內700多名員工，花蓮在地人就有近500人，對於響應「花蓮血、自己捐」捐血活動更不落人後，不少員工與協力廠商利用休息時間輪流至捐血站捐血，花蓮廠也固定每半年定期舉辦捐血活動，藉此拋磚引玉，幫助更多需要用血的人。

(中時 )