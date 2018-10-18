準金馬新人大學落榜遭父譙「沒用」 石頭幫拗阿信贊助宣傳服

2018年10月18日 15:32 中時 徐桐炘

謝章穎在片中飾演高捷和李鴻其的青少年時期。（牽猴子整合行銷提供）

電影《幸福城市》入圍金馬4大獎，謝章穎首部大銀幕作品就以該片入圍最佳新演員獎，他在片中自小與母親離別，現實中他因自幼父母離異，也是由祖父母帶大，所以將心情投射在演出中，在試鏡時被要求面對「不敢面對的人」，他就想像與父親的對話，因當時沒考上大學，被父親痛罵：「沒用。」讓他一想起就在舞台上瞬間落淚，台下參與選角的丁寧也被他的情緒打動落淚。

謝章穎表示小時候成績不好，小學總是偷同學的高分考卷給阿公簽名，國中依舊不愛唸書，導師鼓勵他負責班級的宣導舞台劇，還鼓勵去念表演，他感謝說：「老師的決定是對的。」不過當時除了媽媽鼓勵他，爸爸和奶奶都不看好，奶奶還希望他學習一技之長，「她希望我和爸爸學裝修或是修車。」現在終於能讓奶奶驕傲對朋友說：「我孫子會演戲。」爸媽也都很為他開心。

「小時候和家人看金馬獎，我就說有一天一定會去金馬獎。」謝章穎沒想到童年隨口放話，如今夢想成真，但不久前才想放棄演戲，2年前拍完《幸福城市》後去當兵，電影今年才上映，中間一整年接不到戲，又沒考上心中唯一志願台北藝術大學，只能到菜市場、咖啡廳、健身房打工，他經常在試鏡時被問之前作品，他無奈說：「都不好意思講。」他過著節儉生活，目前也還沒經紀公司，同片演員石頭得知此事後，拗阿信贊助StayReal服裝，讓謝章穎宣傳期有新衣可穿。

《幸福城市》斥資3000萬拍攝，何蔚庭感嘆拍完兩段後就資金短缺，但為趕上輔導金限制年限，即使沒湊足資金，相隔1年還是硬著頭皮赴首爾拍攝，只能在後製時繼續籌錢，他表示為此借貸和抵押房子，幸好已經在談多國放映版權，未來回收票房都將「先還債」。該片26日上映。

(中時 )