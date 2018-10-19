花蓮》吉安鄉長選情加溫 無黨籍邱展謙站街頭拜票

花蓮縣吉安鄉長參選人邱展謙開始每天兩時段站街頭拜票，尋求選民支持。（邱展謙服務處提供）

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吉安鄉長參選人邱展謙（右三）定點站街頭後，會順道沿街拜票。（邱展謙服務處提供）
吉安鄉長參選人游淑貞（右二）有縣長參選人徐榛蔚（左二）力挺，看好度高。（徐榛蔚服務處提供）

吉安鄉長選局三足鼎立。參選人國民黨籍游淑貞與民進黨籍鄭乾龍，都有政黨奧援，實力伯仲，而無黨籍的邱展謙原本顯得勢單力薄，但經長期「鴨子划水」一番努力後，加上最近與團隊開始站街頭拜票，已漸獲中間選民認同。

截至目前，也只有邱展謙站街頭，邱展謙團隊10人左右，包括親友、學生、輔導過的創業夥伴們，從10月4日起開始站街頭，每天上午、下午兩時段，不分晴雨各站1.5小時，引人注目。

「為美好的一天開始，跟過往鄉民說聲早；為愉快休息的時刻道晚安，我覺得那種感覺很棒！」邱展謙說，不少人會搖下車窗大喊加油，或豎起大拇指，而學生會買咖啡、豆漿、甜點、早餐等打打氣，如此溫暖的回饋，讓他感動不已。

昨天上午一位買菜路過的婦人，得知兒子的老師要參選，馬上致贈邱展謙蔥、薑、蒜，鼓勵要有衝（蔥）勁，保持一貫的創意和活力，才有美麗的將（薑）來，希望他「凍蒜！凍蒜！」造福更多的鄉民。

邱展謙曾在國立東華大學等6校專、兼任老師，桃李滿天下，不僅學生群協助打網路科技戰，也主動到服務處當志工。而他擔任勞委會顧問期間，長期輔導弱勢創業，因而，常有輔導過的創業夥伴會送上蛋餅等產品分享，一片溫馨。

另，游淑貞已在本月14日成立競選總部，支持者擠爆會場，各界指標性人士紛紛現身，公開表態力挺，對游淑貞加分不少，也破除了她與部分黨內地方大咖不合的流言。連日來她照表操課，除了與縣長參選人徐榛蔚玩貼身戰外，也設法穩紮穩打，深入街頭巷尾尋求支持。

(中時 )

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