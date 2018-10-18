雲林》書法大師力挺雲林縣長參選人王麗萍 引濁水溪水揮毫

台灣意象書法大師陳世憲（左）為雲林縣長參選人王麗萍揮毫鉅幅「雲林做自己，台灣做自己」的競選主張。（許素惠攝）

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台灣意象書法大師陳世憲（左）為雲林縣長參選人王麗萍（前右）揮毫鉅幅「雲林做自己，台灣做自己」的競選主張，王取濁水溪水調墨。（許素惠攝）
台灣意象書法大師陳世憲為雲林縣長參選人王麗萍揮毫鉅幅「雲林做自己，台灣做自己」的競選主張，並說明他獨特的地誌書法。（許素惠攝）
台灣意象書法大師陳世憲為雲林縣長參選人王麗萍揮毫鉅幅「雲林做自己，台灣做自己」的競選主張，取得就是左邊嘉南大圳內濁水溪水調墨。（許素惠攝）

雲林縣長參選人王麗萍上午邀請台灣意象書法大師陳世憲，取濁水溪的水，寫台灣的書法，在嘉南大圳旁現場揮毫長20米、寬6米的「雲林做自己，台灣做自己」大字，突顯王麗萍主張台灣價值與做自己的獨立意識。

陳世憲擅長從生長的土地出發，透過文字、書法線條的構成與型態，凝塑出富有造型趣味和故事性的「意象書法」，並將書寫行為帶到與書寫內容相關的現場，發展出「地誌書法」。

剛從日本交流返國的陳世憲上午風塵樸樸趕到雲林力挺好友，王麗萍和雲林縣議員參選蔣伊瑄充當起書僮，從濁水溪嘉南大圳取一大桶水調墨，陳當場揮毫起來。

頂著秋老虎揮灑出「雲林做自己，台灣做自己」，筆行之處，一面介紹「這是雲林，這是嘉義，高雄在這裡，還有外傘頂洲…」大如3公尺平方的大字，充分展現他地誌書法的萬千豪氣，這也是陳世憲生平最大幅台灣意象書法的挑戰，該幅鉅作20日將上台北參加全民公投反併吞活動。

王麗萍很感謝陳世憲百忙中來雲林相挺，陳跳脫既有框架，發展出獨特的台灣書法風格，和她的競選主張「雲林做自己」不謀而合，未來當選縣長，她也會為藝文界創造更多元的展現及交流平台。

(中時 )

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