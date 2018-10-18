關心消防員權益 陳其邁簽消防改革承諾書消防員負擔

2018年10月18日 15:55 中時 林宏聰

消防員工作權益促進會成員18日拜會民進黨高雄市長參選人陳其邁，對談爭取消防員權益，陳其邁當場簽署「高雄市消防改革承諾書」。（陳其邁競選辦公室提供）

陳其邁表示，在立法院問政時就很關心消防員工作權益，多次質詢要求改善他們的工作條件。（陳其邁競選辦公室提供）

消防員工作權益促進會成員18日拜會民進黨高雄市長參選人陳其邁，對談爭取消防員權益，陳其邁當場簽署「高雄市消防改革承諾書」，允諾當選後將提高消防預算、補足消防裝備、人力、降低工時、推動勤務專責化。

陳其邁指出，將來會常態編列消防人員危險加給危險加成預算，且編預算汰換老舊裝備、並增加消防員團體保險補助。

陳其邁表示，消防人員危險加給危險加成經費約4億，擔任市長後將於市府年度預算常態編列，未來也會提高消防員裝備預算，汰換老舊裝備，另外，消防員因屬於高危險職業，保險費用過高甚至遭拒保，他會向中央爭取補助消防員自費型保險，市府也會編列預算協助消防人員團體保險差額。

陳其邁更承諾，將來會與基層消防員定期會談，讓消防員和市長面對面反應問題。

他表示，在立法院問政時就很關心消防員工作權益，多次質詢要求改善他們的工作條件，包括要求改善人力不足、工時過長、裝備品質不齊、雜務繁多，消防業務專責化、支持警消組工會等問題。上個月高雄茄萣民宅發生火警，造成消防員殉職，陳其邁第一時間前往關心，並持續關心調查進度。

(中時 )