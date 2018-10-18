促進土地利用 內政部修正地籍清理條例代標土地次數增為5次

2018年10月18日 15:55 中時 張理國

內政部部務會報今天通過「地籍清理條例」部分條文修正草案。修正重點在因應實務執行需要，增加代為標售土地的標售次數，從現行的2次增加為5次，可使長久以來權屬不明的土地能夠順利完成標售，並為有效的利用；另外，修法後標售不成登記為國有後仍可申請發還土地，也就是以發還權利人土地為原則，如該土地有不能發還的情形時，才會以發給土地價金方式辦理。

內政部表示，為解決光復後土地總登記所遺留的一些地籍問題，自2008年開始推動地籍清理工作。依地籍清理條例規定，這些存有地籍問題的土地將由直轄市、縣（市）政府進行清查後公告，並受理權利人申請重新登記。而其中神明會、日據時期會社或組合、姓名名稱或住址記載不全不符及權利主體不明等4類權屬不明的土地，如超過1年公告期限仍無人申請登記時，將由直轄市、縣（市）政府辦理標售，經2次標售不成將囑託登記為國有，權利人可按其標售底價領取價金。

內政部表示，考量現行規定辦理標售的次數最多為2次，且第2次標售底價的減價幅度不得超過10%，以致於目前有部分特殊情形土地如被占用、畸零土地等，雖經減價標售，但因底價仍高於其土地價值，致未能標出。為因應實際需要，這次修法將增加標售次數為最多5次，期使長久以來權屬不明的土地能夠順利完成標售，並為有效的利用。

內政部說，現行條例規定標售不成而囑託登記為國有的土地，權利人僅得申請按最後一次標售底價領取價金，但實務上仍有部分權利人希望能發還其先人所有土地，以維護其既有土地權利。經考量地籍清理目的主要在釐清地籍及保障權利人權益，所以在這次修法時，配合修正以發還權利人土地為原則，如該土地有不能發還之情形時，例如已經被出售或處分等，才會以發給土地價金方式辦理。

內政部進一步表示，這次修法也一併檢討及鬆綁相關清理規定，例如目前神明會會員或信徒名冊經主管機關驗印後如有發生變動，依條例應取得現會員或信徒過半數之同意始能申請更正；但如僅因會員或信徒繼承而發生變動，尚不影響其他現會員或信徒之權益，故本次修正為無須現會員或信徒過半數之同意，以資便民。

另針對目前仍以神衹、未登記寺廟或宗教團體名義登記的土地，如已登記之寺廟或宗教性質法人能提出同一主體的證明文件者，不論該土地是否目前仍為其使用中，均可向民政機關申報核發證明書後辦理土地所有權更名登記。

此外，內政部也提醒，「地籍清理條例」部分條文修正草案，將依法制作業程序報請行政院核轉立法院審議，修法通過後可更保障民眾財產權益，也提醒尚未提出申報或申請登記的近7萬筆土地的權利人，儘速向縣市政府申辦，以維護自身權益。

(中時 )