又有人假冒稽查員 桃環局公布正牌穿著

2018年10月18日 15:49 中時 葉臻

至於由環保局委託的巡查輔導人員，則會事前以電話聯繫公私場所，並且是2人以上出勤，巡查時則會佩掛環保局核發的委外巡查輔導員證。（環保局提供）

環保局公布正牌稽查員穿著。（環保局提供）

環保局公布正牌巡查輔導人員穿著。（環保局提供）

桃園市環保局日前接獲市民投訴，有不明人士佩戴偽行政院環境保護署核發的環境教育人員字樣識別證，出示偽行政院環境保護署來函，擅自進入公私場所進行室內空氣品質稽查檢測。

環保局表示，局內人員執行稽查檢測的業務時，都將出示桃園市政府公害稽查證，並穿著環保局背心，至於由環保局委託的巡查輔導人員，則會事前以電話聯繫公私場所，並且是2人以上出勤，巡查時則會佩掛環保局核發的委外巡查輔導員證，身穿胸前印有桃園市政府環保局委託輔導字樣、背後印有桃園市政府環保局委託巡查輔導的背心，並主動出示證件，說明目的。

環保局強調，凡未符合上述條件者，應明確拒絕其檢測的要求，民眾若再遇到上述情形，務必先確認來者的身分，桃園市目前則是委託新紀工程顧問有限公司，針對依《室內空氣品質管理法》公告之114家列管場所，及行政院環境保護署研擬公告之第三批輔導對象，進行不定期室內空氣品質巡檢輔導。

(中時 )