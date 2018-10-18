MLB》妨礙守備害太空人輸球 球迷喊冤：我根本沒越界

2018年10月18日 15:45 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

美聯冠軍系列賽第4戰於18日進行，1局下太空人艾爾圖維(Jose Altuve)擊出飛球被判定遭觀眾妨礙守備，2分打點全壘打瞬間變成1出局數，終場太空人以6比8落敗。在重播畫面中碰到球的球迷考德威爾（Troy Caldwell）喊冤：「我沒越界，我根本不清楚發生什麼事了。」

考德威爾從小就在休士頓長大，目前住在亞特蘭大，今天回到休士頓看球，1局下發生爭議判決後，他透露：「我根本沒超過全壘打牆，我是在線內的這一側，我根本不知道發生什麼事，我了解規則，所以我根本不會去碰那顆球。」

今天穿著橘色太空人T恤進場觀戰的考德威爾表示：「我收到上百張照片，離場時我大概需要保全的護送。」不過他身旁的球迷並沒有為難他，他們甚至一起對做出判決的裁判組組長威斯特（Joe West）不斷吼叫，也有人招待他啤酒及烤肉。

這個爭議判決不只讓球迷喊冤，太空人總教練辛區（A.J.Hinch）也說：「以球飛行的軌道來看，它已經飛越全壘打牆了，我不清楚貝茲(Mookie Betts)到底有沒有接到球，他確實是優秀的運動員，但這一球被判定出局真的很讓人無法置信。」

對於各界的質疑聲浪，威斯特仍堅持自己的判決無誤，「打者將球打到右外野，防守球員跳起來試圖接殺，而球迷越界干擾了這個守備，我認為這個影響非常嚴重，這就是整個經過。」

(中時電子報)