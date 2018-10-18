《能源大小事 鳳馨幫你問明白》核電廠安全 不是靠想像

2018年10月18日 19:30 中時電子報 綜合報導

核四電廠空照圖。(中時資料照)

在所有核電相關的議題中，最受到關注的莫過於「核電廠安全」與「核廢料處理」這兩項，不管支持或不支持核電，每個人心中不免都會好奇：核電廠的安全維護是怎麼辦到的?有誰可以保證我想要的安全?知名學者馬凱教授曾在一次公開談話中說道：「當我對一個特定的議題不瞭解的時候，我會求教於熟悉該議題的專家。」

在輕易聽信其他非專業人士揣測性的發言之前，機會來了!一位投身核能安全研究近四十年、熟悉我國所有核電廠安全營運、參加過無數場國際核安學術會議、訪問過全世界許多座不同類型核電廠的專業學者，今晚將與大家面對面分享他的豐富經驗，並接受提問。猜到了嗎?沒錯，本集特別來賓正是清華大學原子科學院院長李敏教授，核安的各種問題不能靠想像，問李教授就對了，大家千萬不要錯過!

🔺10月18日（週四）晚間8時至9時

🔺來賓：清華大學原子科學院院長 李敏

🔺主持人：陳鳳馨

本系列直播的播出時間為每週二、四、六晚間8時至9時

製作單位特別邀請了十多位向來關注能源、環境、核能安全與核廢處理的學者專家，包括黃士修、王明鉅、陳立誠、張善政、魏國彥、王京明、王伯輝、黃其君、蔡春鴻、李敏、葉宗洸、許榮鈞、黃慶村等人，還有以核養綠公投連署活動志工群、街頭受訪民眾，一起來關心能源的大小事以及國家的未來📣

(中時電子報)