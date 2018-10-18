36條遊花博攻略！暢遊花博及台中特色景點

2018年10月18日 15:47 中時 盧金足

麗寶樂園摩天輪。（圖／台中市政府提供）

海線超人氣的景點高美濕地。（圖／台中市政府提供）

台中世界花博盛會將登場，市府推出擴大到中部各縣市的36條花博遊程全攻略。（盧金足攝）

台中世界花博盛會11月3日盛大登場，為鼓勵民眾同時暢遊台中，台中市政府觀光旅遊局結合花博后里、外埔及豐原三大園區週邊觀光景點，並擴大到中部各縣市，推出36條花博遊程全攻略，提供自由行或團體行遊客更多元的遊程建議。

觀旅局表示，台中依山傍海，擁有豐富的自然生態及人文歷史，台中花博為期半年展出期間，除后里、外埔及豐原園區規劃精彩多元的主題展出與表演，市府依旅遊型態與活動日數，推出不同的遊覽花博園區遊程方案，包括19條自由行、14條團體行及3條社區深度之旅路線，更有花博園區參觀重點及停留時間規畫提供國內外遊客參考。

以鄰近海線的花博外埔園區為例，周邊有水流東桐花步道、忘憂谷、樹生酒莊、布英熊文化創藝館、大甲鎮瀾宮、稻米產業文化館、林氏貞孝坊、文昌祠等特色景點，還有國際知名的高美濕地，十分適合安排傍晚時光前往，欣賞天水一色的美景，而附近梧棲老街也保存著古早味街景，可採買承傳百年味道的鹹蛋糕作為伴手禮。

山城地區的后里及豐原兩園區，周邊有后豐鐵馬道、東豐自行車綠廊、麗寶樂園渡假區、廟東夜市、泰安鐵道文化園區

、中社觀光花市、月眉觀光糖廠等知名景點，都是順遊地點的絕佳選擇。

觀旅局日前舉辦「花博周邊十大景點票選」活動，最後由后豐鐵馬道、東豐自行車綠廊、麗寶樂園渡假區、大甲鎮瀾宮

、廟東夜市、泰安鐵道文化園區、水流東桐花步道、忘憂谷

、中社觀光花市、月眉觀光糖廠等10個景點脫穎而出，各項景點攻略也放上花博官網。

觀旅局長陳盛山指出，喜愛騎乘自行車的遊客，除了后豐鐵馬道，也可選擇東豐自行車綠廊、潭雅神綠園道、大安濱海自行車道、草湖溪自行車道、旱溪自行車道等6條自行車道，自行車道長度都在30公里內，而且坡度較緩，活動時間約需2小時左右，適合家庭親子活動。

此外，花博期間，市府也精選6條「追花賞樹」旅遊路線，11月至隔年2月，可以至后里泰安派出所賞櫻，再到附近的落羽松秘境，接著前往后里馬場花博園區；12月至隔年3月，建議從后豐鐵馬道沿東豐綠色走廊，前往東勢林場賞梅、賞櫻。

2月至3月，可於參觀完花博后里馬場園區，轉往后里三豐路欣賞到成排亮橙橙的黃花風鈴木美景，接著前往花博豐原園區後，前往廟東夜市大啖美食小吃；或是從花博外埔園區，轉往鐵砧山上賞櫻，再到大安海水浴場踏浪。

4月至5月，家長可以帶小朋友去后里麗寶樂園遊玩，接著去台糖月眉觀光糖廠吃冰消暑，最後到永豐水流東桐花步道欣賞「五月雪」。

迎接花博，市府已招募超過3000家花博特約商店共襄盛舉，涵蓋食衣住行育樂各領域，即日起至明年4月30日止，遊客憑門票憑證或花博卡即享多種消費優惠與好康折扣。

(中時 )