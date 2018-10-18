登八通關落後脫隊 直升機急吊掛 7旬翁送醫不治

直昇機上持續急救。（沈揮勝翻攝）

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降落竹山消訓中心，轉送醫院。（沈揮勝翻攝）

新北市1支9人登山隊，14日由信義鄉東埔村進入八通關，預定6天往返，卻在16日發生許、蔡兩名成員脫隊失蹤意外，南投縣消防局17日傍晚獲報組8人搜救隊上山，並於18日配合空勤直升機救援，蔡獲救、但高齡71歲許姓老翁已奄奄一息，吊掛下山送醫後，仍不幸死亡。

南投縣消防局是在17日傍晚4點44分接獲新北市消防局轉通報該項失蹤案。

現場CPR急救。（沈揮勝翻攝）

據了解，該團因年齡分布較廣，成員體力各不同。16日中午，許翁與另一蔡姓隊員跟不上隊伍脫隊；之後許身體不適，蔡遂於八通關西峰南稜急追隊伍擬向領隊求援，而領隊也為尋找兩人折返，於半途與蔡會合，但尋找許翁無獲，遂透過家屬向新北市消防局報案。

現場CPR急救。（沈揮勝翻攝）

南投縣消防局第三大隊18日清晨7點多申請直昇機，載運搜救人員降落八通關草原，12點40分找到失蹤者，惟意識不清脈搏微弱，隨即申請直昇機吊掛。

搜救人員以背負方式，將許翁背到平坦處等待直升機吊掛。（沈揮勝翻攝）

許翁下午1點半失去生命徵象，搜救人員實施CPR。2點20分直升機降落竹山消訓中心，由民間消防分隊救護車送往竹山秀傳醫院，經急救無效。

(中時 )

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