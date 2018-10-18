中彰投苗區域治理廉政 林佳龍：防弊興利 強化廉能

2018年10月18日 16:10 中時 盧金足

台中市長林佳龍強調，「廉能、透明、效率、品質」環環相扣。（盧金足攝）

中彰投苗區域治理廉政成果展，擴大中台灣9大縣市，共同設置「廉政志工道路工程與路平查察技巧」活動，交流如何提升道路施工品質。（盧金足攝）

台中市府與法務部廉政署18日舉辦「中彰投苗區域治理廉政深耕三年有成薪傳廉展」，邀集中彰投苗四縣市設置「廉政深耕三年有成專區」，其中台中區呈現3年多來180案廉能透明措施，包括今年獲選「公共工程特優首獎」的綠川水質淨化工程等，展現台中工程治理優質且資料透明的優勢。台中市長林佳龍表示，「廉能、透明、效率、品質」環環相扣，市府將持續結合政風單位防弊興利，建立透明與效率的政府以強化廉能。

「中彰投苗區域治理廉政深耕三年有成薪傳廉展」活動在台灣大道市政大樓登場，展現中部四縣市成立「廉能透明工作坊」，推動公共工程廉能透明機制，建構優質公共工程的決心；同時，活動也邀請雲林縣、嘉義縣、嘉義市、新竹縣、新竹市等五縣市，共同設置「廉政志工道路工程與路平查察技巧活動」，交流廉能治理機制。

包括林佳龍、法務部廉政署副署長陳榮周、台中地檢署檢察長張宏謀、台中政府政風處長張榮貴、彰化縣參議田飛鵬、南投縣參議羅雅南、苗栗縣參議邱蓬新，以及九縣市廉政志工、全國各機關政風人員及專家學者等約500多人都到場共襄盛舉。各縣市也都搭配吉祥物到場，場面熱鬧。

林佳龍表示，自他上任以帶領市府團隊簽署「廉能公約」，連續舉辦台中市3屆「廉能透明獎」，不僅鼓勵市府團隊同仁外，真實意義是公務機關的重要任務在於為人民解決問題、排除困難，落實「廉能、透明、效率、品質」，全方位規畫提升優化市政。

今年中彰投苗區域治理廉政成果展，進一步擴大中台灣9大縣市，共同設置「廉政志工道路工程與路平查察技巧」活動，交流如何提升道路施工品質。

林佳龍表示，台中「4年500公里路平專案」不僅提前達標，同時兼顧道路品質，推動統一挖補、人本交通、人孔蓋下地等政策，減少對市民通行影響。

他指出，市府為讓道路工程更貼近用路人需求，建立稽核複檢制度，結合政風單位監督工程品質，因此，很榮幸台中路平連續2年獲得內政部評比全國第一，也獲得中央前瞻計畫補助。市府將持續在各區進行路平工程，進一步提升全市道路品質。

陳榮周肯定台中的路平計畫結合廉政單位，促使工程推動更順遂，也獲得市民讚許。今年廉政工作成果相當豐碩，活動內容包括反貪推動、廉政教育等活動，期盼促使廉政工作重要性橫跨到各工程領域，提升工程品質。

張宏謀也肯定中彰投苗區域治理，讓建設工作整體推動，並加入廉政單位及廉政志工參與，藉由全民參與，讓公共建設政策更符合民眾需求。

「台中市近3年來積極提出180案廉能透明措施」，張榮貴強調，透過各機關通力合作，分析匯流資料庫，全方位規畫提升優化市政。而中彰投苗區域治理平台政風組自105年至107年

，共辦理國際反貪日系列活動、公共工程高峰論壇及廉能透明工作坊，透過論壇、展覽、座談會等系列活動，評估各項風險，提出優質廉政策略。

(中時 )