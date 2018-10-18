響應新南向 遠東科大開辦國際產學專班

2018年10月18日 16:08 中時 李其樺

今年9月PCS負責人以及教務主任親自帶領菲律賓學生抵達遠東科大。（遠東科大提供）

遠東科技大學為響應政府的新南向政策，積極發展與鄰國菲律賓國民外交。經過與菲律賓校方多次連繫，這學期共有20名菲律賓生來台，就讀遠東科大國際產學專班，這是近年來，台灣與菲律賓首度校際產學合作，國民外交意義重大。

遠東科大校長王元仁表示，今年9月由PCS校長以及教務主任親自帶領菲律賓學生抵達本校報到。這批PCS畢業生素質佳，也具備基礎資訊能力，其開朗活潑的民族性及流利的英語能力，更有助於提升校園內台灣學生的國際觀與文化交流。首次的招生工作，雖然淘汰率高，但2019年菲國高中應屆畢業學生學制已全面與台灣學制一致，正是發展新南向政策與鄰近國家開拓合作交流的最佳時機。

王元仁指出，此批來本校就學學生原屬高中極重視品格教育，要求學生在遠東科大全部住宿，並規定每晚須與其菲律賓學校越洋點名，學生亦將在台灣求學過程，透過網路報告其高中學校，再由該校主管勉勵學生。

遠東科大緊鄰台南科學園區、永康工業區、新市工業區及台南工業園區，佔有得天獨厚的地理位置。學生在南科的實習工作機會多且交通便利性高，有助於產學合作課程之實施。本校國際產學專班，以培養學生實務技術為主，緣於優渥的環境條件，招收外籍學生並可搭配產業需求，可有效率執行國際產學專班之學習和實習工作。

(中時 )