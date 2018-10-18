秋遊三芝玩DIY、看表演！「美人腿趴」大啖茭白筍

2018年10月18日 16:04 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

時序入秋，正是嘗旬味的好時機！新北市政府結合在地青農、商家、農夫市集，於10月27日(六)在三芝遊客中心舉辦「金牌三芝來茭心」，除有好玩的親子DIY、「如果兒童劇團」表演、茭白筍採筍體驗、茭白筍市集、金牌廚師料理決戰及各式茭白筍美食與農特產品，也可以一覽三芝田園風光，歡迎大小朋友體驗到地農家風情。

美味茭白筍素有「美人腿」之稱，而秋天也是品嚐茭白筍最美味的時刻！三芝區公所表示，10月27日當天前來現場的民眾，可以參加集章茭心送好康。除了可以免費參加體驗採筍的活動，親自下田體驗採茭白筍的樂趣。另外，只要集滿三個章的民眾，還可以體驗手創DIY（有不凋花香氛磚、造型手機架、環保杯套等三款），數量有限，送完為止。

綠竹園主廚製作筊白筍料理。（新北市農業局提供）

現場也將規劃好吃好玩的茭心廚房，讓大朋友帶著小朋友以食農教育為出發點，來了解茭白筍的生態，並攜手製作簡單好玩又美味的「茭白筍沙拉」。另金牌農村也將在現場表演農村休閒文化、展示農村多元化產業以及生態多樣性，讓大家能從生活、生產、生態三個面向深入了解金牌農村風格。

也有趣好玩的擲筊送茭心卡套組，只要民眾擲出「聖筊」就有機會得到限量的「茭心卡套組」，精心設計的茭心卡套！而深受小朋友們喜愛的「如果兒童劇團」前來表演。當天將有四大金牌廚師茭白筍料理競賽，運用在地美味可口的茭白筍及其他三芝在地新鮮食材做為競賽料理，也邀請在地小農前來共襄盛舉，現採新鮮美味的茭白筍，歡迎來搶鮮品嘗廚尚鮮的茭白筍料理。

(中時電子報)